Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben’den ilk açıklama!

Kalben Sağdıç, savcılık sürecinin ardından yurt dışına çıkışını engelleyen bir yasağın uygulanması ve adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ünlü şarkıcı, hakimlik tarafından adli kontrol koşullarıyla serbest bırakıldı.

38 yaşındaki müzisyen, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak durumu hakkında bilgi verdi.



"Kamuoyunu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" diyen Kalben, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım; sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde tanıştıklarım, kah güzel kah acı günleri paylaştıklarım, umudundan, sevgisinden dayanışmasından değer aldıklarım. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyunu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. iyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum."