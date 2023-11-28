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Adım Farah'ın kadrosuna sürpriz isim

FOX ekranlarının sevilen dizisi Adım Farah’ın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek’i başrollerinde buluşturandizinin kadrosuna başarılı oyuncu Genco Özak katıldı.

Adım Farah'ın kadrosuna sürpriz isim
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-11-2023 12:59

TAHİR’İN EN AZILI DÜŞMANI

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Adem Demir’in yer aldığı diziye dahil olan Özak, Adım Farah’ta Tahir’in en azılı düşmanı olan Yılmaz karakterine hayat verecek.

Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Lale Başar, Hatice Aslan, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Rastin Pakhanad, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak Alper, Burcu Türünz gibi birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı Adım Farah, her Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.

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