'Adım Farah' sezon finali yapıyor! Final bölümünde neler olacak?

İşte Adım Farah'ın sezon finalinde yaşanacaklar;

Bade ve Farah'ın olduğu araca yapılan saldırıyı duyan Mehmet ve Tahir hemen ikisinin kaldırıldığı hastaneye koşar. Farah olayın şokundadır. Bade ise ciddi bir ameliyata girmiştir. Saldırıyı kimin yaptığının peşine düşen Tahir'i sakinleştirmek ve onu Bade ve Mehmet ile içinde olduğu büyük plana dahil etmek yine Farah'a düşecektir. Ancak Tahir'in kafasında Ali Galip'in cezasını kendisinin kestiği başka bir plan vardır.

Orhan ve Ali Galip ise büyük sevkiyatı halledip yer altına çekilme planını gerçekleştirmeye çok yaklaşmışlardır. Bilmedikleri şey ise artık karşılarında planlarını bilen bir ekip olduğudur. Farah Tahir'in sessizliğinden korksa da hala her şeyin bittiği; sevdiği adam ve oğlu Kerimşah ile beraber gittiği günün hayalini kurmaktadır.

Gönül ve Kaan'ın düğünü belki de huzur içinde geçen son gece olacaktır. O gece düğünde gelin ve damat dans ederken birbirlerinin yanında dikilip onları seyreden herkes, ertesi gün birbiriyle girişecekleri büyük savaş için harekete geçeceklerdir.