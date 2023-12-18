"Adım Farah" dizisinin final tarihi açıklandı

“Adım Farah” dizisi, yurt dışı satışları nedeniyle yayın günü değişikliğine gitmiş ve çarşamba gününden cumartesi gününe alınmıştı. Başlangıçta 26 bölüm olarak belirlenen final sayısı, reytinglerin olumlu seyretmesi durumunda uzatılabileceği planlanmıştı. Ancak 25. bölümün reytingleri, dizinin kaderini etkilemişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bugün sabah, yapım şirketi ve kanal arasında yapılan görüşme sonucunda nihai karar alındı. “Adım Farah” dizisi, 27. bölümde ekranlara veda etmeye karar verdi.