Adım Farah dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor!

"Adım Farah" dizisi, geçen hafta milli yas nedeniyle yeni bir bölümle ekranlara gelmemişti. Dizi, senarist değişiklikleri ile ilgili kulislerde konuşulanlara göre yayın gününü cumartesi olarak değiştirebilir. Dizi, reytingler açısından beklentilerin altında kalmış olsa da yurt dışında büyük bir izleyici kitlesi bulduğu için uzun ömürlü olabilmesi için bu adımın atılacağı dile getiriliyor. Diğer bir konuşulan bilgi ise "Adım Farah"ın yerine Ay Yapım'ın imzasını taşıyan "Şahane Hayatım" dizisinin gelebileceği yönünde.

Ayrıca, Deniz Karaoğlu ve Seda Çalışır Karaoğlu tarafından yazılan diziye, deneyimli oyuncu Numan Çakır'ın konuk olacağı da gelen bilgiler arasında. Çakır, dizide Feyyaz Duman'ın canlandırdığı Behnam'ın amcası Mahmoud karakterine hayat verecek.