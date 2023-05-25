Adım Farah dizisinden kötü haber erken geldi!

Güzel oyuncu Demet Özdemir ve yakışıklı oyuncu Engin Akyürek’in başrol oynadığı Adım Farah yeni bölüm sonrasında kötü haber geldi. Adım Farah, yayınlandığı ilk bölümden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla muhteşem bir çıkış yakalayan ve yeni sezonun en çok konuşulan yapımı haline gelen Adım Farah dizisi Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Her bölümü çok konuşulan ve izlenme rekorları kıran sevilen dizi ile ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.

Konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da ön plana çıkan Adım Farah dizisinin her bölümü büyük bir merakla takip ediliyor. Özellikle Demet Özdemir’in oyunculuk performansı izleyiciden alkış alıyor. Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Adım Farah dizisi Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Her Çarşamba yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin her bölümü büyük bir merakla takip ediliyor. Farah Ersadi ile Tahir Lekesiz’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitliyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin sezon finali tarihinin belli olduğu iddia edildi.

Yeni sezona damgasını vuran ve gelecek sezonda da devam edecek olan Adım Farah, 31 Mayıs 2023 Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 14. bölümüyle sezon finali yaparak ekrana kısa bir ara verecek.