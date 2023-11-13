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Adım Farah dizisinde bomba gelişme

"Adım Farah" dizisi, FOX kanalında çarşamba günü yayınlanan gününden cumartesi gününe alındı, bu konuda önemli bir değişiklik yaşandı.

Adım Farah dizisinde bomba gelişme
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-11-2023 13:29

"Adım Farah" dizisi, son haftalarda senarist değişikliğine uğradı ve ardından yayın günü değişikliği yaşandı. Dizi, geçen sezonlardan beri çarşamba günleri yayınlanırken, şimdi yayın günü cumartesi olarak değiştirildi. O3 Medya tarafından üretilen dizi, düşük reytinglere rağmen yurt dışında iyi satışlar elde ettiği için 26. bölümde ekranlara veda edecek.

Ayrıca, dizide önemli bir değişiklik yaşandı ve projenin başlangıcından bu yana yönetmenlik yapan Recai Karagöz, görevini ikinci yönetmene devretti. Karagöz'ün başka bir projeye hazırlık yapacağı bilgisi de edinildi.

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