Adım Farah dizisinde bomba gelişme

"Adım Farah" dizisi, son haftalarda senarist değişikliğine uğradı ve ardından yayın günü değişikliği yaşandı. Dizi, geçen sezonlardan beri çarşamba günleri yayınlanırken, şimdi yayın günü cumartesi olarak değiştirildi. O3 Medya tarafından üretilen dizi, düşük reytinglere rağmen yurt dışında iyi satışlar elde ettiği için 26. bölümde ekranlara veda edecek.

Ayrıca, dizide önemli bir değişiklik yaşandı ve projenin başlangıcından bu yana yönetmenlik yapan Recai Karagöz, görevini ikinci yönetmene devretti. Karagöz'ün başka bir projeye hazırlık yapacağı bilgisi de edinildi.