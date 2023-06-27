Adım Farah dizisinde bomba ayrılık! Ünlü isim diziye veda ediyor

FOX TV'de yayınlanan Adım Farah dizisi, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman gibi başarılı oyuncuların yer aldığı bir yapım olarak izleyicilerle buluşuyor. Ancak sevilen dizinin kadrosunda bir oyuncunun veda edeceği haberi ortaya çıktı.

Adım Farah, iddialı yapımlar arasında yer alan yeni sezon dizilerinden biri olarak haftalık olarak çarşamba akşamları ekrana gelmekte. Sezon finaline yaklaşan dizi, ünlü oyuncularıyla büyük ilgi görmekte.

Demet Özdemir'in canlandırdığı Farah karakteri ve Engin Akyürek'in hayat verdiği Tahir karakteriyle tanınan Adım Farah dizisine, Ali Sürmeli'nin veda edeceği açıklandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Orhan karakterini canlandıran deneyimli oyuncu Ali Sürmeli, senaryodaki hikayesinin tamamlandığı için projeden ayrıldı.

Dizide Orhan, Mehmet ve Gönül'ün babası, Perihan'ın kocası olarak yer alıyor. Emniyet teşkilatının efsanelerinden biri olan Orhan, emekli ilçe emniyet müdürü olarak güçlü ve karizmatik bir karakteri canlandırıyor. Emekli olmasına rağmen hala polis teşkilatı tarafından saygı gören ve sözü dikkate alınan bir kişilik olarak öne çıkıyor.

Adım Farah dizisinin takipçileri, Ali Sürmeli'nin diziden ayrılmasının ardından gelişmeleri ve dizinin yeni dönemine dair haberleri heyecanla beklemekteler. Dizinin ilerleyen bölümlerindeki gelişmeler ve yeni karakterlerle ilgili haberler, izleyicilerin merakını artırmaya devam ediyor.