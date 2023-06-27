  • 27 HAZİRAN Salı 13:56
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Adım Farah dizisinde bomba ayrılık! Ünlü isim diziye veda ediyor

Oyuncuları arasında Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman gibi isimlerin yer aldığı Adım Farah dizisi FOX TV’de izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin kadrosunda yer alan ünlü bir oyuncunun diziye veda edeceği ortaya çıktı.

Adım Farah dizisinde bomba ayrılık! Ünlü isim diziye veda ediyor
Yayın Tarihi : 2023-06-27 12:56

FOX TV'de yayınlanan Adım Farah dizisi, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman gibi başarılı oyuncuların yer aldığı bir yapım olarak izleyicilerle buluşuyor. Ancak sevilen dizinin kadrosunda bir oyuncunun veda edeceği haberi ortaya çıktı.

Adım Farah, iddialı yapımlar arasında yer alan yeni sezon dizilerinden biri olarak haftalık olarak çarşamba akşamları ekrana gelmekte. Sezon finaline yaklaşan dizi, ünlü oyuncularıyla büyük ilgi görmekte.

Demet Özdemir'in canlandırdığı Farah karakteri ve Engin Akyürek'in hayat verdiği Tahir karakteriyle tanınan Adım Farah dizisine, Ali Sürmeli'nin veda edeceği açıklandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Orhan karakterini canlandıran deneyimli oyuncu Ali Sürmeli, senaryodaki hikayesinin tamamlandığı için projeden ayrıldı.

Dizide Orhan, Mehmet ve Gönül'ün babası, Perihan'ın kocası olarak yer alıyor. Emniyet teşkilatının efsanelerinden biri olan Orhan, emekli ilçe emniyet müdürü olarak güçlü ve karizmatik bir karakteri canlandırıyor. Emekli olmasına rağmen hala polis teşkilatı tarafından saygı gören ve sözü dikkate alınan bir kişilik olarak öne çıkıyor.

Adım Farah dizisinin takipçileri, Ali Sürmeli'nin diziden ayrılmasının ardından gelişmeleri ve dizinin yeni dönemine dair haberleri heyecanla beklemekteler. Dizinin ilerleyen bölümlerindeki gelişmeler ve yeni karakterlerle ilgili haberler, izleyicilerin merakını artırmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Yaz Şarkısı'nın afişi ortaya çıktı Yaz Şarkısı'nın afişi ortaya çıktı
Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha… Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
Ya Çok Seversen’den merak uyandıran yeni fragman Ya Çok Seversen’den merak uyandıran yeni fragman
Dönence’nin afişi yayınlandı Dönence’nin afişi yayınlandı
Yaz Şarkısı’nın ön izlemesi yayınlandı! Yaz Şarkısı’nın ön izlemesi yayınlandı!
Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!
  • 26-06-2023 13:45

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!

Kredi kartı kullanan milyonlar dikkat! Limitlerde her şey değişti: 1 gün sonra sil baştan
  • 27-06-2023 08:30

Kredi kartı kullanan milyonlar dikkat! Limitlerde her şey değişti: 1 gün sonra sil baştan