Advert

Adım Farah dizisi yenilenen hikayesi ile sezona iddialı başlıyor

"Adım Farah" dizisi, ilk sezonda reyting sıkıntıları yaşasa da Fox TV, yeni sezonda izleyicilere yepyeni bir hikaye ile geri dönüyor. Demet Özdemir'in başrolünde olduğu dizi, 27 Eylül Çarşamba akşamı 15. bölüm ile ikinci sezonuna başlayacak.

Adım Farah dizisi yenilenen hikayesi ile sezona iddialı başlıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-09-2023 16:36

"Adım Farah" dizisinin yeni sezona nasıl bir dönüş yapacağı büyük merak konusu. İlk sezonda reyting konusunda istenilen başarıyı yakalayamasa da Fox TV, diziyi yeniden ekrana getirmeye karar verdi ve yeni bir hikaye kurgusuyla izleyiciyi şaşırtmayı planlıyor.

Birinci sezonda Farah, Türkiye'ye mülteci olarak gelip özel bir hastalığı olan çocuğunu korumaya çalışan bir kadın olarak karşımıza çıktı. Ancak hikaye ilerledikçe mafyanın içine sürüklenen Farah, Tahir'in prensesi olarak hikayede önemli bir dönüşüm yaşadı.

Farah'ın bu zorlu hayat hikayesinde, fakirlikten zenginliğe geçişi ikinci sezonda izleyicilere tamamen farklı duygular yaşatacak. Artık şefkatli ve vefakar anne rolünden çıkan Farah, aklını ve cesaretini kullanarak eski eşinden Tahir’i ve çocuğunu korumaya çalışan bir kadına dönüşüyor.

Demet Özdemir'in canlandırdığı Farah karakterinin bu yeni sezondaki değişimi, onun hayranlarını oldukça memnun edecek. Özellikle Özdemir’in daha sert bir kadın portresi çizmesi, aynı zamanda güzelliğiyle de ekranda parlaması bekleniyor.

"Adım Farah" dizisinin bu büyük değişimi, izleyicileri şüphesiz şaşırtacak. Demet Özdemir, Farah karakteri ile masal tadında bir gerçekliği ekrana taşıyacak.

Yeniden şekillenen "Adım Farah" dizisi 27 Eylül Çarşamba günü 15. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İkinci sezona giren dizi, yenilenen hikayesi ve güçlenen Farah karakteri ile izleyicilere yeni bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Dizi hayranlarının, bu yeni sezondan ilk sezona kıyasla daha fazla etkileneceği ve keyif alacağı tahmin ediliyor.

Benzer Haberler
Türkler en çok hangi sitelere giriyor? İşte en çok tıklanan o siteler Türkler en çok hangi sitelere giriyor? İşte en çok tıklanan o siteler
Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi çıktı mı? Hangi bankalar verecek Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi çıktı mı? Hangi bankalar verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte vergisiz telefon ve bilgisayar çalışmasının detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte vergisiz telefon ve bilgisayar çalışmasının detayları
Galatasaraylılara saç baş yolduran penaltı! O gol nasıl kaçtı Icardi Galatasaraylılara saç baş yolduran penaltı! O gol nasıl kaçtı Icardi
İstenmeyen tüy sorununu kökten çözen doğal karışım İstenmeyen tüy sorununu kökten çözen doğal karışım
İstanbulspor 0-1 Galatasaray maç özeti ve golleri İstanbulspor 0-1 Galatasaray maç özeti ve golleri
ÇOK OKUNANLAR
Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor
  • 23-09-2023 23:51

Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası