Adım Farah dizisi ne zaman final yapacak?

O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği "Adım Farah" dizisi, 2. sezonunda beklenen izlenme oranlarına ulaşamayınca FOX tarafından gün değişikliğine uğramış ve cumartesi gününe alınmıştı. Dizi, 26. bölümde final yapacağı haberleriyle gündeme gelmiş, ancak reytinglere göre birkaç bölüm daha uzatılma ihtimali konuşulmuştu.

Son gelen bilgilere göre, "Adım Farah"ın bu hafta yayınlanacak 25. bölümündeki izlenme rakamlarına göre diziyle ilgili karar verilecek. Eğer reytingler artarsa, dizinin 30 bölüme kadar uzatılma olasılığı bulunuyor. Dizinin kadrosuna ise son olarak Genco Özak katılmıştı.