'Adile Naşit' Filminin Fragmanı Yayınlandı

Çağan Irmak imzasıyla Adile Naşit’in Neşesi ve Mücadelesi Sinemalarda!

5 Aralık tarihinde vizyona girecek film, sinemamızın unutulmaz yüzlerinden biri olan Adile Naşit’in hayatının önemli anlarını beyazperdeye taşıyor. Naşit’in neşesiyle güldüren, mücadelesiyle etkileyen hikayesi Çağan Irmak imzasıyla sinema salonlarına gelmek için gün sayıyor. Film, kahkahasıyla ve güçlü duruşuyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir insan portresini seyircilerle buluşturacak.

Yapamaz dedikleri her şeyi yaptı…

Adile Naşit’in fragmanda yer alan unutulmaz filmlerinden sahneleri ve dönemin renkli ruhu yürekleri ısıtıyor. Naşit’in sektöre adım atarken karşılaştığı tüm zorluklara rağmen yılmadan ilerleyişi, ‘yapamaz’ denilen her şeyi başararak sahnelerin en sevilen yüzlerinden birine dönüşmesiyle anlatılıyor. Adile Naşit’in sahne tozuna doğduğu hayatından yansıyan hikayeye Münir Özkul, Müjde Ar, Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda gibi Türk sinemasının efsane isimleri de eşlik ediyor.

Adile Naşit sinema seyircisini, hem Türkiye’nin naif bir dönemine hem de dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda, herkese ve herşeye rağmen kendi hayatının kurallarını kendisi koyan bir kadının gözyaşı ve kahkaha dolu hikayesine davet ediyor.

Kahkaha ile hüznün iç içe geçtiği bir hayat mücadelesinin hikayesi 5 Aralık’ta sinemalarda!