‘Adile Naşit’ filminin afişleri yayınlandı

BKM’nin 5 Aralık’ta vizyona girecek ‘Adile Naşit’ filmine, birden fazla afiş tasarlandı. Çağan Irmak’ın rejisiyle beyazperdeye taşınan ‘Adile Naşit’in senaryosunu Nermin Yıldırım kaleme alırken, başrolünde Meltem Kaptan yer alıyor.

Hayattayken de, aramızdan ayrıldığından bu yana da her kuşaktan hayranını gülümsetmeye devam eden Adile Naşit için, onun herkese gülen birçok yüzü birden fazla afiş olarak hazırlandı.

Film için hazırlanan 7 farklı afiş, Adile Naşit’in sıcak gülüşünü, sahne ışıltısını ve kalplerdeki yerini farklı tonlarla yansıtıyor.

Herkes dilediği Adile Naşit’i paylaşacak, hangisini neden sevdiğini söyleyebilecek.

Kimi için bir anne, kimi için bir dost, kimi için çocukluk kahkahalarının sesi olan Adile Naşit, şimdi afişleriyle sosyal medyada, 5 Aralık’ta da hikayesiyle sinemalarda olacak!

Film; sahne ışıkları altındaki neşesiyle tanınan, ancak yaşamında büyük mücadeleler veren Adile Naşit’in hayatının farklı dönemlerinden kesitleri sinemaya getiriyor.

‘Adile Naşit’ filmi 5 Aralık’ta sinemalarda…