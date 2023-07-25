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Adana - Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Mersin, Hatay, Niğde de sallandı! Vatandaş sokağa döküldü, AFAD ayrıntıları açıkladı

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, yetkililer bölgede incelemelerini sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 08.44'te gerçekleştiğini bildirdi.

Adana - Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Mersin, Hatay, Niğde de sallandı! Vatandaş sokağa döküldü, AFAD ayrıntıları açıkladı
Yayın Tarihi : 2023-07-25 10:10

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, yetkililer bölgede incelemelerini sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 08.44'te gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin etkisi, Mersin, Hatay, Niğde, ve Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşarken, maalesef iki kişi de panikle balkondan atlamak zorunda kaldı. Kozan'da bulunan metruk bir bina da deprem sonucunda yıkıldı.

Bölgedeki jeoloji uzmanlarından Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin sığ bir yapıya sahip olduğunu ve bu nedenle yüzeyde daha kuvvetli hissedildiğini belirtti. Ayrıca, daha önceki büyük depremlerin bıraktığı enerji yüklemesi sonucu bu depremin beklenen bir olay olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Tüysüz, depremin oluşumunu etkileyen Savrun fayı hakkında da bilgi vererek, bölgede daha büyük bir deprem olacağı konusunda farklı görüşlerin olduğunu dile getirdi. Kendi kanaatine göre ise bu bölgede daha büyük bir depremin olmayacağı yönündedir.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremin ardından açıklamalarda bulunarak, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve hasar tespiti çalışmalarının hızla yapıldığını belirttiler. Vatandaşların güvenliği için gereken tüm tedbirlerin alınacağını vurguladılar.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve hasar tespiti çalışmalarının tamamlanması için bölgedeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Yetkililer, deprem sonrası meydana gelen herhangi bir olumsuz durumun anında çözüme kavuşturulması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

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