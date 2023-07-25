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Adana depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, yetkililer bölgede incelemelerini sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 08.44'te gerçekleştiğini bildirdi. Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından açıklamalarda bulundı.

Adana depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama
Yayın Tarihi : 2023-07-25 10:15

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44 sıralarında bir deprem meydana geldi. 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. 

AFAD, depremin derinliğini 11.27 km olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 3.7 km olarak paylaştı.

Depremin ardından Naci Görür şu açıklamayı yaptı:

"Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle"

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