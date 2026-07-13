Acun Ilıcalı'ya Yoğun İlgi! Hayranları Mağazayı Doldurdu

Alaçatı'da alışveriş yapan Acun Ilıcalı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mağaza önünde oluşan kalabalık sosyal medyada da gündem oldu.

Acun Ilıcalı'ya Yoğun İlgi! Hayranları Mağazayı Doldurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 18:38

Yaz sezonunun en hareketli adreslerinden biri olan Alaçatı, bu kez Acun Ilıcalı'nın ziyaretiyle gündeme geldi. Tatil için Çeşme'yi tercih eden ünlü televizyoncu, kısa bir alışveriş turuna çıktı ama işler hiç de beklediği kadar sakin ilerlemedi. Onu görenler bir anda mağazanın önünde toplanınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Hayranları Bir Anda Etrafını Sardı

Acun Ilıcalı alışveriş yaptığı sırada çevrede bulunan vatandaşlar ünlü ismi fark edince mağazanın önü kısa sürede doldu. Kimisi fotoğraf çektirmek istedi, kimisi uzaktan izlemeyi tercih etti, kimisi de telefonuyla o anları kayda aldı. Kalabalık giderek artınca mağaza girişinde yoğunluk oluştu. Özellikle yaz tatili için Alaçatı'da bulunan turistler de yaşanan ilgiyi görünce merakla olan biteni izledi.

Tarzından Yine Vazgeçmedi

Acun Ilıcalı'nın yıllardır değiştirmediği sade giyim tarzı bu kez de dikkatlerden kaçmadı. Her zamanki gibi siyah tişörtüyle görüntülenen ünlü televizyoncu, gösterişten uzak tavrını korudu. Rahat ve spor kombinini tercih eden Ilıcalı, alışverişini tamamlamaya çalışırken hayranlarının ilgisine de gülümseyerek karşılık verdi.

Alaçatı'da Renkli Anlar Yaşandı

Mağaza önünde oluşan kalabalık nedeniyle zaman zaman küçük bir izdiham yaşansa da ortamda keyifli bir hava hakimdi. Vatandaşlar Acun Ilıcalı'nı yakından görebilmenin heyecanını yaşarken, ortaya sosyal medyada hızla yayılan görüntüler çıktı. Tatil beldesinde sıradan başlayan bir gün, ünlü televizyoncunun gelişiyle bir anda hareketlendi.

Yaz Sezonunun En Çok Konuşulan Karelerinden Biri

Yaz aylarında sık sık Çeşme ve Alaçatı'da görüntülenen Acun Ilıcalı, bu kez sadece tatiliyle değil, gördüğü yoğun ilgiyle de gündem oldu. Mağaza önünde yaşanan kalabalık, sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başladı. Görünen o ki Acun Ilıcalı nereye giderse gitsin, hayranlarının ilgisinden kaçması pek mümkün olmuyor.

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