Advert

Acun Ilıcalı'nın 'nankör kansız' dediği Survivor yarışmacısı kim?

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, bazı Survivor yarışmacılarına yönelik nankörlük eleştirisiyle gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın, popüler dizi Kirli Sepeti'nde rol alan Serkay Tütüncü'yü işaret ettiği konuşuluyor.

Acun Ilıcalı'nın 'nankör kansız' dediği Survivor yarışmacısı kim?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 14:11

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor programında tanıdık yüzler hakkında şok eden açıklamalarda bulundu. "Onu tanıdık, şimdi başka dizilerde yer alıyor. Fakat 'Survivor hakkında konuşmayın' diyor. Bu tür nankörlükleri sevmiyorum" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın bu sözleriyle 2016 Survivor finalisti ve şu an "Kirli Sepeti" adlı dizide rol alan Serkay Tütüncü'yü işaret ettiği konuşuluyor.

"NANKÖRLÜĞE TAHAMMÜLÜM YOK"

Nur Tuğba'nın "Survivor'a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?" sorusuna cevap veren ünlü televizyoncu "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri, bana yanlış olmuş' dedi. Çıktıktan sonra biz de bir program da yaptın' dedim. Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem" ifadelerini kullandı.

Serkay Tütüncü'nün Tavrı Tartışma Yarattı

Birçok kişi, Acun Ilıcalı'nın bu sözleriyle 2016 Survivor yarışmasında yarışan ve sonrasında TV8'de program yapan Serkay Tütüncü'yü kastettiğini düşünüyor. Tütüncü, şu sıralar FOX TV'nin popüler dizisi Kirli Sepeti'nde ana karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Serkay Tütüncü: "Survivor Hakkında Konuşmak İstemiyorum"

Önceki haftalarda gazetecilerin Survivor hakkında sorduğu sorulara yanıt veren Serkay Tütüncü, "Survivor'a katılmadan önce de katıldıktan sonra da izlemedim. All Star sezonuna dönmeyi düşünmüyorum. Lütfen bu konuda daha fazla soru sormayalım" şeklinde konuşmuştu.

Benzer Haberler
Ayçiçek yağında görülmemiş indirim! Bu fiyatıyla kapış kapış alınıyor! Ayçiçek yağında görülmemiş indirim! Bu fiyatıyla kapış kapış alınıyor!
BİM indirim kataloğu yayınladı! BİM marketleri 27-28-29-30-31 Ekim FİYAT LİSTESİ! Fiyatlar 11.50, 22.50 TL... BİM indirim kataloğu yayınladı! BİM marketleri 27-28-29-30-31 Ekim FİYAT LİSTESİ! Fiyatlar 11.50, 22.50 TL...
Melek Azad (Fatma Demir) Kimdir, Neden Tutuklandı? Melek Azad (Fatma Demir) Kimdir, Neden Tutuklandı?
Hemen kontrol edin! Aile destek, evde bakım, SED ödemesi, engelli maaşı, 65 yaş aylığı sil baştan değişti Hemen kontrol edin! Aile destek, evde bakım, SED ödemesi, engelli maaşı, 65 yaş aylığı sil baştan değişti
Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Beklenen İndirim Duyuruldu Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Beklenen İndirim Duyuruldu
Türkiye'den piyasanın içinden geçecek kripto para bombası; Bu karardan sonra her şey sil baştan değişecek Türkiye'den piyasanın içinden geçecek kripto para bombası; Bu karardan sonra her şey sil baştan değişecek
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."