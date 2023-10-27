Acun Ilıcalı'nın 'nankör kansız' dediği Survivor yarışmacısı kim?

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor programında tanıdık yüzler hakkında şok eden açıklamalarda bulundu. "Onu tanıdık, şimdi başka dizilerde yer alıyor. Fakat 'Survivor hakkında konuşmayın' diyor. Bu tür nankörlükleri sevmiyorum" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın bu sözleriyle 2016 Survivor finalisti ve şu an "Kirli Sepeti" adlı dizide rol alan Serkay Tütüncü'yü işaret ettiği konuşuluyor.

"NANKÖRLÜĞE TAHAMMÜLÜM YOK"

Nur Tuğba'nın "Survivor'a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?" sorusuna cevap veren ünlü televizyoncu "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri, bana yanlış olmuş' dedi. Çıktıktan sonra biz de bir program da yaptın' dedim. Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem" ifadelerini kullandı.

Serkay Tütüncü'nün Tavrı Tartışma Yarattı

Birçok kişi, Acun Ilıcalı'nın bu sözleriyle 2016 Survivor yarışmasında yarışan ve sonrasında TV8'de program yapan Serkay Tütüncü'yü kastettiğini düşünüyor. Tütüncü, şu sıralar FOX TV'nin popüler dizisi Kirli Sepeti'nde ana karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Serkay Tütüncü: "Survivor Hakkında Konuşmak İstemiyorum"

Önceki haftalarda gazetecilerin Survivor hakkında sorduğu sorulara yanıt veren Serkay Tütüncü, "Survivor'a katılmadan önce de katıldıktan sonra da izlemedim. All Star sezonuna dönmeyi düşünmüyorum. Lütfen bu konuda daha fazla soru sormayalım" şeklinde konuşmuştu.