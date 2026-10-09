Acun Ilıcalı'dan Şoke Eden İtiraf: Dolabındaki Siyah Tişört Sayısı 1200'e Ulaştı!

Berfu Yenenler'in programına konuk olan Acun Ilıcalı 1200 adet siyah tişörtü olduğunu açıkladı. Eşi Çağla Ilıcalı'nın salona serdiği tişörtler gündem oldu.

Acun Ilıcalı'dan Şoke Eden İtiraf: Dolabındaki Siyah Tişört Sayısı 1200'e Ulaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2026 09:49

Türk televizyon dünyasının en başarılı ve en çok konuşulan yapımcılarından biri olan Acun Ilıcalı yalnızca devasa projeleri TV8 kanalı ve Exxen'deki yatırımlarıyla değil, kendine has ikonik giyim tarzıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Yıllardır ekranlarda ve günlük hayatında üzerinden düşürmediği rahat siyah tişörtleriyle adeta özdeşleşen ünlü televizyoncu Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk oldu. Programda gardırobunun en büyük sırrını açıklayan Ilıcalı'nın sahip olduğu siyah tişört sayısını itiraf etmesi sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

Ekranların Aranan İsmi Acun Ilıcalı'nın Renkli ve Başarılı Kariyeri

Kariyerine ilk olarak spor muhabirliğiyle adım atan Acun Ilıcalı dünyanın dört bir yanından hazırladığı eğlenceli ve heyecan dolu görüntülerle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Özellikle unutulmaz programı Acun Firarda ile izleyicinin kalbinde taht kuran ünlü isim izleyiciyle kurduğu samimi ve içten bağ sayesinde kısa sürede ekranların vazgeçilmezi haline geldi.

Zaman içinde kurduğu Acun medya bünyesinde hayata geçirdiği Survivor, O Ses Türkiye, MasterChef Türkiye gibi dev prodüksiyonlarla televizyon izleyicisinin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası oldu. Başarı merdivenlerini hızla tırmanan Ilıcalı, TV8 kanalı ve dijital platformu Exxen ile medya sektöründeki gücünü perçinledi. Elbette onu ekranlarda görür görmez tanıdığımız en büyük detaylardan biri de yıllardır vazgeçmediği spor ve rahat giyim tarzı özellikle de gardırobunun demirbaşı olan siyah tişörtleri oldu.

Gardıroptaki Sır Ortaya Çıktı

Berfu Yenenler'in keyifli YouTube programına konuk olan Acun Ilıcalı dışarıdan bakanların "Hep aynı şeyi giyiyor" diye düşündüğü siyah tişörtleri hakkında şoke eden gerçekleri ilk kez masaya yatırdı. Siyah tişörtlerini üç ayrı özel firmaya sipariş vererek ürettirdiğini belirten Ilıcalı dolabındaki toplam siyah tişört sayısının 1200'e ulaştığını itiraf etti.

Stüdyodakileri ve izleyenleri kahkahaya boğan bu itirafın ardından tişörtlerin amacını da tek tek açıklayan ünlü televizyoncu her siyah tişörtün kullanım alanının birbirinden tamamen farklı olduğunu vurguladı. Yatarken giydiği kumaşın kalitesi ile ofiste tercih ettiği dışarıda giydiği parça ile maç yaparken ter attığı tişörtün asla aynı olmadığını belirten Ilıcalı, rahatlığına ne kadar düşkün olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bir Girdim Eve, Salon Komple Siyah Tişört!

1200 adet siyah tişörtün evdeki varlığı ise en çok eşi Çağla Ilıcalı'nın dikkatinden kaçmadı. Durumun vardığı boyuta kayıtsız kalmayan Çağla Ilıcalı eşinin bu devasa tişört koleksiyonuna karşı adeta bir cinnet geçirerek eğlenceli bir protestoya imza attı. Evdeki tüm siyah tişörtleri dolaplardan toplayıp tek bir yerde birleştiren Çağla Ilıcalı, bunları adeta sergi gibi salonun ortasına serdi.

Eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında yaşadığı şaşkınlığı kahkahalarla anlatan Acun Ilıcalı eşinin tepkisini ve sonrasındaki savunmasını şu sözlerle dile getirdi:

"Geçen Çağla siyah tişört konusunda bir cinnet getirdi. Çünkü dolaplardaki siyah tişörtlerin toplamı 1200'e ulaşmış. Hanımefendi de şov olsun diye bütün siyah tişörtleri salona koymuş. Bir girdim eve salon komple siyah tişört. Dedim ki 'Bak, bunlar birbiriyle aynı değil. Bu maç yaparken, bu kışın maç yaparken, yatarken giydiğim başka, ofiste başka, dışarıda başka...' diye diye ikna ettim."

Eşini tek tek ikna ederek salonu kaplayan siyah tişörtleri yeniden yerlerine kaldırdığını belirten ünlü yapımcının bu eğlenceli ve samimi anları kısa süre içinde sosyal medyanın en çok paylaşılan ve konuşulan videolarından biri haline geldi. Hem iş hayatındaki başarıları hem de renkli özel yaşamıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı bu eğlenceli tişört kriziyle bir kez daha hayranlarının yüzünü güldürdü.

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