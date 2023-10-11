Advert

Acun Ilıcalı'dan Hasan Can Kaya ve Feyyaz Yiğit açıklaması

Medya patronu Acun Ilıcalı, yıldız isim Hasan Can Kaya ile olan samimi ilişkilerini ve ona yapılan cazip tekliflere rağmen neden Acun Medya'da kaldığına dair düşüncelerini açıkladı. "Hasan Can'a bizden 4-5 kat daha fazla teklif gelmesine rağmen 'Acun ağabey ile devam ediyorum' dediğini" vurguladı.

Acun Ilıcalı'dan Hasan Can Kaya ve Feyyaz Yiğit açıklaması
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 19:03

Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı, kariyeri boyunca birçok yetenekli isimle çalıştı. Ancak son dönemin parlayan yıldızı Hasan Can Kaya ile olan bağını anlatırken oldukça duygusal anlar yaşadı. İkilinin arasındaki bu sıkı bağın sadece profesyonellikle sınırlı olmadığını belirten Ilıcalı, Kaya'nın maddi cazibeye karşı koyarak duygusal bir karar aldığını ifade etti.

Hasan Can Kaya'nın Büyük Fedakarlığı

Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olduğunda, Hasan Can Kaya'nın kariyeri boyunca aldığı teklifleri ve bu tekliflere nasıl yanıt verdiğini detaylı bir şekilde anlattı. Hasan Can Kaya'nın, Acun Ilıcalı ile birlikte çalışmaya başladıktan sonra birçok platformdan çok daha yüksek miktarda maddi teklifler aldığı biliniyordu. Ilıcalı, bu teklifler karşısında Kaya'nın ne kadar sağlam durduğunu ve onunla olan bağının maddiyatın ötesinde olduğunu belirtti.

"Hasan Can'da Benim İçin Özel Bir Yer Var"

Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya'nın kariyerindeki yükselişine değinerek, onunla olan ilişkisinin ne kadar özel olduğunu vurguladı. "Hasan Can ile olan ilişkimizde para bir yana, aramızda derin bir bağ ve saygı var" diyen Ilıcalı, Kaya'nın maddi tekliflere karşı koymasının, aralarındaki bu özel bağın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Feyyaz Yiğit de Aynı Duruşu Sergiledi

Acun Ilıcalı, programda sadece Hasan Can Kaya'dan değil, Feyyaz Yiğit'ten de övgüyle bahsetti. Feyyaz Yiğit'in de benzer teklifler aldığını ve bu teklifleri reddederek Acun Ilıcalı ile çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Acun Ilıcalı'nın bu samimi açıklamaları, medya dünyasında sadece maddiyatın değil, maneviyatın ve duygusal bağların da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hasan Can Kaya ve Feyyaz Yiğit, kariyerlerinde maddi tekliflere karşı duygusal bir duruş sergileyerek, sektörde ne kadar değerli olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldular.

Benzer Haberler
TOKİ 43 ilde 216 konut ve 17 ilde 393 iş yeri ne zaman satılacak? TOKİ 43 ilde 216 konut ve 17 ilde 393 iş yeri ne zaman satılacak?
TRT'nin sevilen dizisi final yapıyor TRT'nin sevilen dizisi final yapıyor
Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'dan Çöp Adam dizisine veda Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'dan Çöp Adam dizisine veda
Hastadan bıçak parası isteyen doktor tutuklandı Hastadan bıçak parası isteyen doktor tutuklandı
Tesla'dan boyacıları işsiz bırakacak teknoloji! Kendi kendini tamir eden boya geliştirildi Tesla'dan boyacıları işsiz bırakacak teknoloji! Kendi kendini tamir eden boya geliştirildi
Yerli ve Milli Tank Altay 2025'te göreve hazır Yerli ve Milli Tank Altay 2025'te göreve hazır
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri
  • 10-10-2023 21:39

Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı
  • 10-10-2023 10:01

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı

TPAO 48 bin TL maaşla işçi alıyor! TPAO işçi alımı ne zaman? Personel alımı başvuru nereye ve nasıl yapılır?
  • 08-10-2023 17:14

TPAO 48 bin TL maaşla işçi alıyor! TPAO işçi alımı ne zaman? Personel alımı başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Rektörün lüks makam aracı isteğini karşılayabilen firma olmadı
  • 11-10-2023 15:53

Rektörün lüks makam aracı isteğini karşılayabilen firma olmadı