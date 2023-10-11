Acun Ilıcalı'dan Hasan Can Kaya ve Feyyaz Yiğit açıklaması

Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı, kariyeri boyunca birçok yetenekli isimle çalıştı. Ancak son dönemin parlayan yıldızı Hasan Can Kaya ile olan bağını anlatırken oldukça duygusal anlar yaşadı. İkilinin arasındaki bu sıkı bağın sadece profesyonellikle sınırlı olmadığını belirten Ilıcalı, Kaya'nın maddi cazibeye karşı koyarak duygusal bir karar aldığını ifade etti.

Hasan Can Kaya'nın Büyük Fedakarlığı

Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olduğunda, Hasan Can Kaya'nın kariyeri boyunca aldığı teklifleri ve bu tekliflere nasıl yanıt verdiğini detaylı bir şekilde anlattı. Hasan Can Kaya'nın, Acun Ilıcalı ile birlikte çalışmaya başladıktan sonra birçok platformdan çok daha yüksek miktarda maddi teklifler aldığı biliniyordu. Ilıcalı, bu teklifler karşısında Kaya'nın ne kadar sağlam durduğunu ve onunla olan bağının maddiyatın ötesinde olduğunu belirtti.

"Hasan Can'da Benim İçin Özel Bir Yer Var"

Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya'nın kariyerindeki yükselişine değinerek, onunla olan ilişkisinin ne kadar özel olduğunu vurguladı. "Hasan Can ile olan ilişkimizde para bir yana, aramızda derin bir bağ ve saygı var" diyen Ilıcalı, Kaya'nın maddi tekliflere karşı koymasının, aralarındaki bu özel bağın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Feyyaz Yiğit de Aynı Duruşu Sergiledi

Acun Ilıcalı, programda sadece Hasan Can Kaya'dan değil, Feyyaz Yiğit'ten de övgüyle bahsetti. Feyyaz Yiğit'in de benzer teklifler aldığını ve bu teklifleri reddederek Acun Ilıcalı ile çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Acun Ilıcalı'nın bu samimi açıklamaları, medya dünyasında sadece maddiyatın değil, maneviyatın ve duygusal bağların da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hasan Can Kaya ve Feyyaz Yiğit, kariyerlerinde maddi tekliflere karşı duygusal bir duruş sergileyerek, sektörde ne kadar değerli olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldular.