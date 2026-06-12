Acun Ilıcalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hull City Forması!

İngiltere'de tarihi bir başarıya imza atarak Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip forma hediye etti.

Acun Ilıcalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hull City Forması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 21:26

İngiltere Championship'te büyük bir başarı yakalayan ve adını devler ligine yazdıran Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Ankara'da sürpriz bir görüşmeye imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun iş temposu arasında ünlü televizyoncuyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Görüşmenin ana konusu Hull City’nin İngiltere’de yazdığı başarı öyküsüydü. Ilıcalı Premier Lig vizesi alırken geçtikleri virajları ve kulübün yeni hedeflerini tek tek Erdoğan'a aktardı.

"Beni Çok Onurlandırdı"

Görüşmenin en renkli anı hediyeleşme kısmı oldu. Acun Ilıcalı İngiliz kulübünün yeni sezon formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü yapımcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği alakadan ötürü gurur duyduğunu söyledi. Yaşadığı mutluluğu dile getiren Ilıcalı "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hull City ile Premier Lig’e yükselme yolculuğumuzdaki detayları anlatma fırsatı buldum. Kendisinin ilgisi beni çok onurlandırdı ve mutlu etti. İnşallah gelecek yeni başarıları da kendileriyle paylaşmak nasip olur" ifadelerini kullandı.

Wembley'de Türk Bayrakları Dalgalanmıştı

Müzik ve televizyon dünyasındaki yatırımlarının ardından İngiliz futboluna el atan Ilıcalı takımıyla büyük bir eşiği aşmıştı. Hull City play-off final mücadelesinde Middlesbrough’yu uzatma dakikalarında yıkmıştı. Maçın 90+5. dakikasında sahneye çıkan Oliver McBurnie'nin attığı kritik gol takımı tam 10 yıl aradan sonra yeniden futbolun zirvesi olan Premier Lig'e taşımıştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tarihi Wembley Stadyumu'nda binlerce İngiliz taraftar Hull City bayraklarının yanında Türk bayraklarını da dalgalandırarak eşsiz bir kutlamaya imza atmıştı. Kulübü satın aldığı ilk günden bu yana iki ülke arasında bir spor köprüsü kuran Ilıcalı'nın başarısı Ankara'daki kabulle birlikte bir kez daha taçlanmış oldu. 

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