Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye sinirlendi: 'Seni çekmek zorunda mıyız?'

Survivor yarışmasında gerilim azalmıyor. Son olarak programın yapımcısı Acun Ilıcalı ile yarışmacı Yunus Emre arasında bir tartışma yaşandı. Yunus Emre'nin söylediği bir söz üzerine oldukça sinirlenen Ilıcalı, "Senin düzelme ihtimalin yok" diyerek yarışmacıyı azarladı. İşte o anlar...

Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye sinirlendi: 'Seni çekmek zorunda mıyız?'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2024 11:32

Survivor yarışmasında gerginlik tırmanıyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı ile yarışmacı Yunus Emre arasında yaşanan bir tartışma, izleyicileri şaşkına çevirdi. Yunus Emre'nin sarf ettiği bir söz üzerine sinirlenen Ilıcalı, "Senin düzelme ihtimalin yok" diyerek yarışmacıya sert tepki gösterdi.

Durumu daha da alevlendiren Ilıcalı, "Seni çekmek zorunda mıyız?" diyerek ses tonunu yükseltti ve "Aklım hayalim olmuyor. Senin gerçekten düzelme ihtimalin yok. Yunus Emre, sağlıklı ve normal hareketler yapmıyorsun" sözleriyle yarışmacıya tepkisini dile getirdi.

Bu gergin anlar, Survivor'un heyecan dolu atmosferine yeni bir boyut katarken, izleyiciler arasında da tartışma ve yorumlara neden oldu.

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