Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz’ın Gurur Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Acun Ilıcalı babalık gururuyla magazin manşetlerine taşındı. Kızlarına olan derin bağlılığı ve düşkünlüğü ile tüm Türkiye’nin takdirini kazanan ünlü televizyoncu hayatının en mutlu en anlamlı günlerinden birini yaşadı. Başarılı iş insanının eski eşi Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen güzel kızı Leyla Ilıcalı yükseköğrenimini başarıyla tamamladı. Kızlarının bu tarihi anına tanıklık etmek isteyen eski eşler soluğu dünyanın diğer ucunda alarak mezuniyet töreninde bir araya geldi.

Eski Eşlerin Örnek Dayanışması Sosyal Medyayı Salladı

Dört kız çocuk babası olan ve büyük kızı Banu Ilıcalı sayesinde iki kez de dede olma mutluluğuna erişen Acun Ilıcalı aile bağlarına verdiği önemle biliniyor. Ünlü yapımcı geçmişte yollarını ayırdığı eski eşi Zeynep Yılmaz ile kızları Leyla'nın kep atma töreninde yan yana durarak adeta bir dostluk örneği sergiledi. Ayrılığa rağmen evlatlarının önemli günlerinde her zaman tek yürek olmayı başaran eski çift mezuniyet alanında neşeli ve gururlu pozlar verdi. Bu samimi aile fotoğrafları kısa sürede internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında çok büyük bir ilgiyle karşılandı binlerce tebrik yorumu aldı.

"Babanı Hep Gururlandırdın" Sözleriyle Duygusal Paylaşım

Törenden renkli ve heyecan dolu anları şahsi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Acun Ilıcalı paylaşımının altına son derece duygusal bir not ekledi. Kızının eğitim hayatındaki bu büyük başarısını kutlayan ünlü televizyoncu "Babanı hayatın boyunca her zaman gururlandırdın." sözleriyle evladına olan sevgisini ve hayranlığını dile getirdi. Paylaşımı gören takipçileri, ünlü babanın bu içten sözleri karşısında derin bir takdir hissetti. Leyla’nın arkadaşları ve hocalarıyla olan neşeli kareleri de bu özel günün coşkusunu dijital dünyaya eksiksiz bir şekilde yansıttı.

Kendi Eğitim Geçmişine Esprili Dokunuş

Ünlü medya patronu bu gurur dolu mesajının içine kendi eğitim hayatına dair esprili bir serzeniş eklemeyi de ihmal etmedi. Üniversite yıllarını tamamlamadığı yönündeki geçmiş hikayelerine mizahi bir dille atıfta bulunan başarılı yapımcı kızının bu başarısıyla ailedeki eğitim çıtasını yükselttiğini ima etti. Takipçilerini hem duygulandıran hem gülümseten bu esprili ve samimi yaklaşım ünlü televizyoncunun doğal kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.