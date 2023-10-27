Acun Ilıcalı, "Survivor'a keşke almasaydım" dedi: "Nankör insan, kansız insan..."

Ünlü televizyon sunucusu ve yapımcı Acun Ilıcalı, katıldığı bir program sırasında sert açıklamalarda bulundu. Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına konuk olan Ilıcalı, "'Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ilıcalı, "Evet, birkaç kansız çıktı" diyerek açıklamasına devam etti. Bir yarışmacıyı anlatırken "Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor’ı soruyorlar Survivor’ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.' dedi. 'Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim." cümlelerine yer verdi.

Ilıcalı, nankörlüğü ve kansızlığı hoş görmediğini belirterek, "Nankör insanları, kansız adamları sevmem. Ben hiç kimseden teşekkür beklemedim, ama insanlarla iyi ilişkiler sürdürdüm. İnsanların bana bakışları ve tavırları, onların gerçek yüzlerini gösterir. Ama nankör insanları asla affetmem" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada, Ilıcalı'nın bahsettiği yarışmacının Serkay Tütüncü olduğu hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Tütüncü, Survivor'dan sonra birçok televizyon dizisinde yer almıştı.

Serkay Tütüncü, daha önce "Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?" sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" cevabını vermişti.