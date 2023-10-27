Advert

Acun Ilıcalı, "Survivor'a keşke almasaydım" dedi: "Nankör insan, kansız insan..."

Ünlü televizyon sunucusu ve yapımcı Acun Ilıcalı, son zamanlarda Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına katıldı. Program sırasında yaptığı dikkat çekici açıklamalarla gündeme oturdu. Ilıcalı, "Keşke Survivor'a katılmasaydım" sorusuna verdiği yanıtla ön plana çıktı. Kendisi, bu açıklamasında oldukça keskin ifadeler kullandı.

Acun Ilıcalı,
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2023 14:03

Ünlü televizyon sunucusu ve yapımcı Acun Ilıcalı, katıldığı bir program sırasında sert açıklamalarda bulundu. Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına konuk olan Ilıcalı, "'Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ilıcalı, "Evet, birkaç kansız çıktı" diyerek açıklamasına devam etti. Bir yarışmacıyı anlatırken "Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor’ı soruyorlar Survivor’ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.' dedi. 'Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim." cümlelerine yer verdi.

Ilıcalı, nankörlüğü ve kansızlığı hoş görmediğini belirterek, "Nankör insanları, kansız adamları sevmem. Ben hiç kimseden teşekkür beklemedim, ama insanlarla iyi ilişkiler sürdürdüm. İnsanların bana bakışları ve tavırları, onların gerçek yüzlerini gösterir. Ama nankör insanları asla affetmem" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada, Ilıcalı'nın bahsettiği yarışmacının Serkay Tütüncü olduğu hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Tütüncü, Survivor'dan sonra birçok televizyon dizisinde yer almıştı.

Serkay Tütüncü, daha önce "Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?" sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" cevabını vermişti.

Benzer Haberler
Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu… Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu…
Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu
'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun' 'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi! 'Koşun'
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti!
Simge Sağın hedefine ulaştı! İşte şarkıcının son hali Simge Sağın hedefine ulaştı! İşte şarkıcının son hali
10 yıllık evlilikte ihanet krizi! Zeynep Beşerler-Emir İçgören çifti boşanıyor 10 yıllık evlilikte ihanet krizi! Zeynep Beşerler-Emir İçgören çifti boşanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."