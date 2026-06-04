Acun Ilıcalı Hastanede! Görüntüler Yayınlandı

Survivor Yunanistan’da yaşanan talihsiz bir kaza sonrası hayatı tamamen değişen 22 yaşındaki Stavros Floros’a Acun Ilıcalı’dan destek ziyareti geldi. Genç yarışmacının geçirdiği ağır kaza ve son durumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaza Her Şeyi Değiştirdi

Stavros Floros Dominik’te zıpkınla avlandığı sırada bir sürat teknesinin çarpması sonucu çok ağır bir kaza geçirdi. Bu kazada sol bacağını diz altından kaybetti. Henüz 22 yaşında olan genç sporcu için bu olay hayatının en zor dönüm noktalarından biri oldu. Kazanın ardından uzun bir tedavi sürecine giren Floros’un hastanedeki durumu yakından takip ediliyor.

Acun Ilıcalı’dan Hastaneye Destek Ziyareti

Survivor yapımcısı Acun Ilıcalı genç yarışmacıyı hastanede ziyaret ederek yalnız bırakmadı. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

Ilıcalı paylaşımında Stavros için oldukça duygusal bir ifade kullanarak onun güçlü duruşuna ve pozitifliğine vurgu yaptı. Genç yarışmacıya moral vermeye çalıştığı görüldü.

“Pozitifliğin Dersi Gibi Bir İnsan”

Paylaşılan karelerde Stavros Floros’un zor süreçlere rağmen ayakta durmaya çalıştığı görülüyor. Acun Ilıcalı ise onu “pozitifliğin ve güçlü olmanın dersini veren biri” olarak tanımladı. Bu sözler sosyal medyada da çok sayıda kişi tarafından destek ve takdir mesajlarıyla karşılandı.

Kazanın ardından Floros’un paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Genç yarışmacı hastane sürecinde moralini yüksek tutmaya çalıştığını ve kendisine destek olan herkese teşekkür ettiğini söylemişti. “Her şeyin daha iyiye gittiğini ve şükrettiğini” ifade eden Floros dünyanın farklı yerlerinden gelen mesajların kendisine güç verdiğini de dile getirdi.

“Ailem Gibi Görüyorum” Dedi

Stavros’un en dikkat çeken açıklamalarından biri de yanında olan insanlarla kurduğu bağ oldu. Özellikle bu süreçte kendisine destek olan bir kişiyi “ailemden biri gibi görüyorum” sözleriyle anlattı.

Her ne kadar yaşadığı kaza hayatını kökten değiştirmiş olsa da Stavros Floros’un moralini korumaya çalıştığı ve tedavi sürecine umutla devam ettiği görülüyor. Acun Ilıcalı’nın ziyareti ise hem ona hem takip eden herkese güçlü bir moral mesajı oldu.