54 Yaşında Ama 20’lerinde Gibi! Defne Samyeli’den Bodrum'da Kas Şov!

54 yaşındaki Defne Samyeli, Bodrum tatilinde çekilen bikinili pozlarını paylaştı. Karın kasları ve fit görünümüyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

54 Yaşında Ama 20’lerinde Gibi! Defne Samyeli’den Bodrum'da Kas Şov!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 10:20

Ekranların ve sahnelerin çok yönlü ismi Defne Samyeli yaz sezonunun tadını Ege'nin incisi Bodrum'da çıkarmaya devam ediyor. Deniz, güneş ve tatil keyfini doyasıya yaşayan güzel yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı tatil pozlarıyla bir kez daha tüm bakışları üzerinde topladı.

Bodrum tatilinden kesitleri takipçilerinin beğenisine sunan 54 yaşındaki ünlü isim desenli bikinisiyle objektif karşısına geçerek adından söz ettirdi.

Yıllara Meydan Okuyan Karın Kasları Ve Spor Tutkusu

Her daim disiplinli spor yaşamı ve sağlıklı beslenme rutiniyle bilinen Defne Samyeli bikinili karelerinde sergilediği fit görünümü ve belirgin karın kaslarıyla hayranlarını kendine hayran bıraktı.

"Daha Genç Görünmek Gibi Bir Kaygım Yok"

Daha önce yaptığı açıklamalarda yaş alma konusundaki bakış açısını net bir şekilde ifade eden Samyeli "Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok" sözlerine rağmen zamansız güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

"Çocuklarım Büyüdü 20'lerime Döndüm"

Gençlik ve formda kalma sırrını genetiğe ve öz bakıma bağlayan usta isim "Genetik çok önemli. Kendime bakmayı çok seviyorum. Çocuklarım büyüdü, ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" ifadeleriyle hayat enerjisini özetlemişti.

Bodrum'un büyüleyici atmosferinde çabasız zarafeti, kusursuz fiziği ve yüksek enerjisiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyadaki bu paylaşımıyla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak haftanın en çok konuşulan magazin figürlerinden biri oldu.

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