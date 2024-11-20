Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamı yapılması ve teşvik iddiasıyla Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve ‘Exxen’ dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-11-2024 17:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve sahibi olduğu TV8 kanalı ile Exxen dijital platform yetkilileri hakkında yasadışı bahis reklamı yapılması ve teşvik edildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

ACUN ILICALI YALANLAMIŞTI

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı. Sosyal medyada gündem olan konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtmişti.

Benzer Haberler
Kaan Urgancıoğlu: “Kışa hazırlanıyoruz, çocuk büyütüyoruz” Kaan Urgancıoğlu: “Kışa hazırlanıyoruz, çocuk büyütüyoruz”
Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay’dan aşk dolu poz! Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay’dan aşk dolu poz!
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı: Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı: "İyi ki benim babamsın"
Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: “Evlilik düşünmüyorum” Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: “Evlilik düşünmüyorum”
Aslı Bekiroğlu’ndan 29. Yaş Kutlaması: “Ben Bihter Değilim!” Aslı Bekiroğlu’ndan 29. Yaş Kutlaması: “Ben Bihter Değilim!”
Özcan Deniz ve Samar Dadgar Almanya’da aşk tazeledi Özcan Deniz ve Samar Dadgar Almanya’da aşk tazeledi
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı
  • 14-11-2024 11:08

Hande Erçel, Riyad’da göz kamaştırdı

Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!
  • 14-11-2024 09:51

Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma:
  • 13-11-2024 19:25

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma: "İyi geldik birbirimize!"

Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru
  • 18-11-2024 20:07

Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru

Gülsim Ali ve Berk Oktay’lı Harman Yeri’nden ilk görüntüler geldi
  • 16-11-2024 11:29

Gülsim Ali ve Berk Oktay’lı Harman Yeri’nden ilk görüntüler geldi