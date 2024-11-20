Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve sahibi olduğu TV8 kanalı ile Exxen dijital platform yetkilileri hakkında yasadışı bahis reklamı yapılması ve teşvik edildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

ACUN ILICALI YALANLAMIŞTI

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı. Sosyal medyada gündem olan konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtmişti.