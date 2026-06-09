Acun Ilıcalı Duyurdu! MasterChef Geri Dönüyor

Acun Ilıcalı sonunda merakla beklenen haberi verdi ve MasterChef Türkiye 2026 sezonunun yayın tarihini açıkladı. Zaten bir süredir yeni sezon fragmanları dolaşıyordu ve herkes “ne zaman başlayacak?” sorusuna cevap arıyordu. Beklenen açıklama gelince de sosyal medya adeta hareketlendi.

Yayın Tarihi Belli Oldu

Acun Ilıcalı’nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte yeni sezonun başlangıç tarihi netleşti. Buna göre MasterChef Türkiye 2026 13 Haziran Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak. Yani yemek yarışması severler için geri sayım resmen başlamış durumda.

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte program yeniden gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Jüri Koltuğunda Tanıdık İsimler

Yeni sezonda değişmeyen en önemli detaylardan biri ise jüri ekibi oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yine jüri koltuğunda yer alıyor.

Yani izleyiciler hem rekabeti hem şeflerin o klasik yorumlarını yeniden izleyecek.

Fragman Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Yeni sezon fragmanı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyiciler özellikle yarışmacıların kim olacağını bu sezonun nasıl geçeceğini ve hangi sürprizlerin olacağını konuşmaya başladı.

MasterChef Türkiye zaten her sezon olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılanacak gibi görünüyor. Bir yandan da geçen sezonun şampiyonu Sezer Dirican yeniden gündeme geldi. Yeni sezon başlarken izleyiciler doğal olarak “bu sezon kim kazanacak?” sorusuna odaklanmış durumda.

Yeni Sezon İçin Heyecan Yüksek

Kısacası MasterChef Türkiye 2026 için heyecan resmi olarak başlamış durumda. Hem yarışmacılar hem yeni bölümler şimdiden merak konusu olurken izleyiciler 13 Haziran’ı beklemeye koyuldu. Görünen o ki mutfakta yine kıyasıya bir rekabet bizleri bekliyor.