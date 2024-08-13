Acun Ilıcalı dördüncü kez nikah masasına oturuyor

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Bozburun'da evleneceği öğrenildi. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı dördüncü kez nikah masasına oturuyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 11:19

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, dördüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Uzun süredir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile evlenme kararı alan Ilıcalı, bu özel anı Bozburun'da gerçekleştirecek.

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın’ın haberine göre, Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya’ya düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde evlenme teklif etmişti. Altunkaya, doğum günü paylaşımında parmağındaki yüzükle bu teklifi kabul ettiğini göstermişti.

Düğün hazırlıklarına erkenden başlayan Ilıcalı, tüm konukları için lüks bir otelin odalarını tamamen kapattı. Bozburun’da gerçekleşecek bu özel düğün, şimdiden büyük merak uyandırdı.

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