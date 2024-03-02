Acil para ihtiyacı olanlara müjde, 30.000 TL'ye kadar şimdi başvuru yapan alacak! Başka gün YOK!

Acil para ihtiyacı olanlara müjde, 30.000 TL'ye kadar şimdi başvuru yapan alacak! Başka gün YOK!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-03-2024 16:36

Hayatın her anında beklenmedik harcamalar veya acil ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. İşte tam da bu noktada, Acil para ihtiyacı olanlara müjde! Diyerek, önemli bir fırsatı sizinle paylaşmak istiyoruz. Artık Denizbank, Akbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla 30.000 TL'ye kadar hızlı ve kolay bir şekilde kredi alabilirsiniz. Başvurular için başka bir gün yok, şimdi harekete geçme zamanı!

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