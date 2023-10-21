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Acil Nakit İhtiyacı Olan Sıraya Girdi! Tek Sefere Mahsus 15 Bin TL

Acil Nakit İhtiyacı Olan Sıraya Girdi! Tek Sefere Mahsus 15 Bin TL Garanti BBVA Bankası, mobil bankacılık uygulamasını ilk defa indiren müşterilere 15 bin TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Kampanya 31 Ekim'e kadar! Ayrıca 1.000 TL Bonus fırsatını kaçırmayın.

Acil Nakit İhtiyacı Olan Sıraya Girdi! Tek Sefere Mahsus 15 Bin TL
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-10-2023 20:42

Acil Nakit İhtiyacı Olan Sıraya Girdi! Tek Sefere Mahsus 15 Bin TL Garanti BBVA, mobil bankacılık uygulamasını ilk kez indiren müşterilerine özel faizsiz 15 bin TL kredi fırsatı sunuyor. Kampanya 31 Ekim'e dek devam edecek.

Faizsiz Kredi Fırsatı

Mobil bankacılığı daha yaygın hale getirmeyi amaçlayan bankalar, müşteri çekmek için faizsiz kredi kampanyaları ile dikkat çekiyor. Nakit ihtiyacını faizsiz bir şekilde gidermek isteyenler için oldukça cazip bir fırsat.

Garanti BBVA'dan Faizsiz Kredi Hamlesi

Garanti BBVA Bankası, mobil bankacılığı teşvik etmek amacıyla faizsiz kredi kampanyası düzenleyen bankalar arasında yerini aldı. Bu kampanya kapsamında belirlenen üst kredi limiti 15 bin TL.

Kampanyadan Kimler Faydalanabilir?

Garanti BBVA'nın bu özel kampanyasından faydalanabilmek için birkaç koşulu yerine getirmeniz gerekiyor. İlk olarak mobil bankacılık uygulamasını ilk kez indirip Garanti Bankası müşterisi olmanız, ardından da kredi başvurunuzu mobil üzerinden yapmanız gerekmekte.

Kampanya Süresi ve Diğer Detaylar

Eğer bu fırsattan haberdar olmadıysanız telaşlanmayın. Garanti BBVA'nın faizsiz kredi kampanyası 31 Ekim tarihine kadar geçerli. 15 bin TL'lik kredi için 6 aylık taksit seçeneği bulunmaktadır. Bununla birlikte, mobil uygulama üzerinden ilk kez banka müşterisi olanlar için 1.000 TL harcamada 1.000 TL bonus fırsatı da sunuluyor.

Bonus ve Avans Bilgilendirmesi

Garanti BBVA, mobil uygulamadan ilk defa üye olan ve kredi kartı başvurusu onaylanan müşterilere 1 gün içerisinde 1.000 TL bonus veriyor. Ancak kredi kartı başvurusu onaylanmayanlara avans hakkı tanınmıyor. Bu nedenle, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması öneriliyor.

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