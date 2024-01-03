Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'

Dilan-Engin Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya, “Yeni savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım. Geç bile kalındı.” dedi. İşte detaylar...

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-01-2024 17:43

TV8 kanalında Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Ali Eyüboğlu'nun sunduğu 'Aramızda Kalmasın' programına, Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya katıldı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Kaya, Polat çiftinin serbest kalacaklarını iddia etti. "Yeni savcı atandıktan sonra 1 hafta içinde iddianameyi hazırlar. 2 gün içinde de müvekkileri çıkarması lazım." diyen Avukat Kaya, "Geç bile kalındı. Bizim 26 gün alacağımız çıkacak içerde." dedi.

Bunun üzerine Müge Dağıstanlı Erdoğan "Onun için de dava açarsınız" deyince  Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, "Evet, açacağız" ifadelerini kullandı.

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