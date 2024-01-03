Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'

TV8 kanalında Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Ali Eyüboğlu'nun sunduğu 'Aramızda Kalmasın' programına, Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya katıldı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Kaya, Polat çiftinin serbest kalacaklarını iddia etti. "Yeni savcı atandıktan sonra 1 hafta içinde iddianameyi hazırlar. 2 gün içinde de müvekkileri çıkarması lazım." diyen Avukat Kaya, "Geç bile kalındı. Bizim 26 gün alacağımız çıkacak içerde." dedi.



Bunun üzerine Müge Dağıstanlı Erdoğan "Onun için de dava açarsınız" deyince Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, "Evet, açacağız" ifadelerini kullandı.