Açık Radyo’dan Kritik Çağrı: Süreç Tütün Deposu’nda Açıklanacak

İstanbul’da kültür ve medya dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir buluşma gerçekleşiyor. Açık Radyo, karasal yayın lisansının iptal edilmesiyle başlayan hukuki sürece dair son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için dikkat çeken bir adım atıyor. 31 Mart Salı günü Tütün Deposu’nda düzenlenecek basın buluşması, yalnızca bir açıklama değil; aynı zamanda ifade özgürlüğü tartışmalarının yeniden gündeme taşındığı kritik bir eşik niteliği taşıyor.

Lisans İptali Süreci Nasıl Başladı?

Süreç, 2024 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından alınan kararla başladı. 24 Nisan 2024 tarihli bir yayın sonrası yapılan değerlendirme, sürecin seyrini belirledi. RTÜK, program sırasında kullanılan ifadelerin yayıncılık ilkeleriyle örtüşmediğini belirtti. Bunun ardından kurula göre söz konusu içerik, toplumsal hassasiyetleri zedeleyebilecek nitelik taşıdı.

Bu gelişmenin ardından RTÜK, 22 Mayıs 2024 tarihinde radyoya hem para cezası verdi hem de 5 gün yayın durdurma yaptırımı uyguladı. Ancak süreç burada sona ermedi. Çünkü yayın durdurma kararının uygulanmadığı gerekçesiyle 3 Temmuz 2024’te lisans iptal edildi. Böylece yaklaşık 30 yıldır yayın yapan radyo, FM frekansından ayrılmak zorunda kaldı.

30 Yıllık Yayın Yolculuğunda Kırılma Noktası

Bu karar, yalnızca bir yayın durdurma değil; aynı zamanda Türkiye’de bağımsız medyanın konumuna dair önemli bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Açık Radyo’nun karasal yayınının sona ermesi, hem yerel hem de uluslararası platformlarda geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve dinleyici, dayanışma çağrıları yaptı.

Öte yandan radyo, yayın hayatına ara vermedi. Kasım 2024 itibarıyla Apaçık Radyo adıyla dijital platformlarda yeniden dinleyiciyle buluştu. Böylece kurum, değişen koşullara rağmen üretmeye devam etti ve dinleyici kitlesiyle bağını korudu.

Tütün Deposu’nda Kritik Açıklama

31 Mart 2026 Salı günü saat 10:00’da gerçekleşecek buluşma, sürecin en güncel durumunu ortaya koyacak. Açık Radyo, davaya ilişkin gelişmeleri doğrudan kamuoyuyla paylaşacak. Aynı zamanda bu buluşma, ifade özgürlüğü ve medya bağımsızlığı konularında yeni bir tartışma alanı açacak.

Açıklamada ayrıca dayanışma çağrısı da dikkat çekiyor. Kurum, sürecin yalnızca bir dava değil; daha geniş bir hak ve özgürlük meselesi olduğuna vurgu yapıyor. Bu nedenle etkinlik, sadece bir basın toplantısı değil; aynı zamanda bir duruşun ifadesi olarak öne çıkıyor.

İstanbul’da Medya ve İfade Özgürlüğü Gündemi

İstanbul’da gerçekleşecek bu buluşma, medya dünyası için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Çünkü Açık Radyo’nun yaşadığı süreç, ifade özgürlüğü, yayıncılık ilkeleri ve kamu yararı tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Bu nedenle 31 Mart’taki buluşma, yalnızca bugünü değil; gelecekteki medya ortamını da etkileyebilecek bir önem taşıyor.