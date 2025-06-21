Ablası Nihal’i Kaybeden Bahar Candan Hastanede Sinir Krizi Geçirdi

Nihal Candan’ın ölüm haberi kardeşi Bahar Candan’ı yıktı. Sinir krizi geçiren Bahar, hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Ablası Nihal’i Kaybeden Bahar Candan Hastanede Sinir Krizi Geçirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2025 09:47

Türkiye, Nihal Candan’ın ölüm haberiyle sarsıldı. Bir süredir anoreksiya nervoza ile mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, yaşam savaşını kaybetti. Bu acı haber en çok kardeşi Bahar Candan’ı derinden etkiledi. Hastanede gözyaşlarına boğulan Bahar Candan, sinir krizi geçirdi. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cezaevi Süreci ve Hastalığın Pençesindeki Mücadele

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, Kasım 2023’te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle tutuklandı. Cezaevi günleri Nihal Candan için bir dönüm noktası oldu. Burada anoreksiya teşhisi kondu ve hızla kilo kaybetmeye başladı. Nisan 2024’te sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen Candan, tedavi sürecinde ise ne yazık ki hastalığına yenik düştü.

Son Anlar ve Bahar Candan’ın Çaresizliği

Geçen günlerde durumu ağırlaşan Nihal Candan, yoğun bakıma alındı. Tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı ve 23 kilo gibi kritik bir seviyeye düşerek yaşamını yitirdi. Acı haberi ilk olarak Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu sosyal medya üzerinden paylaştı. Haberi alan Bahar Candan, hastanede sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Yakınları onu sakinleştirmekte zorlandı.

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