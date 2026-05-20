A.B.İ.'nin Sezon Finali Tarihi Öne Çekildi

atv ekranlarının sevilen yapımı A.B.İ. televizyondaki ilk sezonunu tamamlamaya hazırlanırken oldukça radikal bir yayın planıyla gündeme oturdu. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizi ekran macerasına yaz arası vermeden hemen önce heyecan verici gelişmelere sahne oluyor. Projenin merakla beklenen sezon finali ve tatil takvimi yapım yönetiminin aldığı son kararla birlikte netlik kazandı.

Sezon Finali Tarihi Öne Çekildi

Reyting listelerinde üst sıralarda yer alan projenin yayın takviminde sürpriz bir değişiklik yapıldı. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu OGM Pictures imzalı dizi normalde planlanan tarihten biraz daha erken bir dönemde tatile çıkacak. Dün akşam ekranlara gelen heyecan dolu 16. bölümün ardından ekip önümüzdeki hafta izleyicisine kısa bir mola yaşatacak. Dizinin merakla beklenen 17. bölümü resmi bayram tatilinin bitimiyle birlikte seyirciyle buluşacak. Bu kısa aradan sonra yayın hayatına kaldığı yerden devam edecek olan iddialı yapım 18. bölümünün yayınlanacağı 9 Haziran akşamı resmi olarak sezonu noktalayacak.

Afra Saraçoğlu 17. Bölümde Hikayeye Veda Ediyor



Dizinin senaryosundaki en büyük kırılma noktası ise sezon finalinden hemen bir önceki bölümde gerçekleşecek. Başarılı oyuncunun hayat verdiği avukat Çağla Öncü karakteri 17. bölümde hikayeden ayrılacak. Güzel oyuncunun takımdan ayrılışı senaryodaki tüm dengeleri altüst edecek. Çağla'nın gidişi özellikle ana karakterin hayatında geri dönüşü olmayan büyük bir boşluk yaratacak.

Doğan Karakterine Yeni Sezonda Yeni Partner Geliyor



Hikayenin merkezinde bulunan ve usta aktör Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan karakterini gelecek dönemde zorlu günler bekliyor. Önce babasını kaybeden ardından hayatındaki en önemli isimlerden biri olan Çağla'nın ölümüyle sarsılan Doğan büyük bir yıkım yaşayacak. Bu ağır trajedilerin ardından intikam ve dram yüklü sahnelerle ekranda yer alacak olan karakter yeni sezonda bambaşka bir ruh haliyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda da atv ekranlarında kalması kesinleşen dizide Doğan karakterine eşlik etmesi için kadroya yeni bir kadın başrol oyuncusunun dahil edileceği magazin kulislerinde şimdiden konuşulmaya başlandı.