A.B.İ'nin Behram'ı Diren Polatoğulları Bakın Aslen Nereliymiş!

A.B.İ.'de Behram karakteriyle izleyici karşısına çıkan Diren Polatoğulları'nın memleketi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu İstanbul doğumlu, aslen Tuncelili.

A.B.İ'nin Behram'ı Diren Polatoğulları Bakın Aslen Nereliymiş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 12:31

Ekranlarda canlandırdığı sert mizaçlı karakterlerle tanınan Diren Polatoğulları, bu kez oyunculuğuyla değil, memleketiyle gündemde. A.B.İ. dizisinde Behram karakterine hayat veren oyuncunun Diyarbakırlı olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Oysa Polatoğulları'nın doğum yeri ile ailesinin kökeni birbirinden farklı. Başarılı oyuncunun hayatına dair merak edilenler, yıllardır sürdürdüğü kariyerini de yeniden gündeme taşıdı.

Diren Polatoğulları Aslen Nereli?

12 Şubat 1980'de İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, aslen Tuncelili. Oyuncunun özellikle sert ve otoriter karakterlere hayat vermesi, zaman zaman memleketi hakkında farklı tahminler yapılmasına yol açıyor. Daha önce verdiği bir röportajda da insanların kendisini Diyarbakırlı sandığını dile getiren Polatoğulları, bu konudaki merakı gidermişti.

İstanbul'da doğup büyüyen oyuncu, sanat eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı. Tiyatro eğitimiyle temellerini attığı meslek hayatında, zamanla televizyon dizileri ve sinema filmleriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Kurtlar Vadisi Pusu ile Başlayan Ekran Yolculuğu

Diren Polatoğulları'nın televizyon kariyerindeki ilk önemli duraklardan biri Kurtlar Vadisi Pusu oldu. 2009 yılında dizide rol alan oyuncu, ardından farklı türlerdeki projelerde kendisini gösterdi. Karadayı, Hayat Şarkısı, Şevkat Yerimdar ve Üç Kuruş, filmografisinde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

Polatoğulları'nın geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan rollerden biri de Yalı Çapkını dizisindeki Kazım Ağa karakteriydi. Sert tavırları, kendine özgü konuşması ve aile içindeki baskın tutumuyla dikkat çeken karakter, oyuncunun performansıyla uzun süre konuşuldu. Dizideki pek çok tavrı ve sözüyse dillere pelesenk oldu.

Şimdi A.B.İ.'de Behram Karakterine Hayat Veriyor

Diren Polatoğulları, başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı ve Doğan'ı canlandırdığı A.B.İ. dizisinde Behram karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Doğan'ın hayatındaki önemli isimlerden biri olan Behram, onun yeniden hayata tutunmasına yardımcı oluyor ve zamanla en güvendiği yol arkadaşına dönüşüyor.

Farklı projelerde birbirinden ayrı karakterleri canlandıran oyuncu, özellikle güçlü karakter yorumlarıyla öne çıkıyor. İstanbul'da başlayan yaşam öyküsü ve Tunceli'ye uzanan aile kökeni de hayranlarının merak ettiği ayrıntılar arasında yer alıyor.

 

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