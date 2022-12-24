ABD’nin konuştuğu dövme sanatçısı çift Ceren Karakuş-Ali Dündar

Ceren Karakuş ve Ali Dündar, dövme sanatının son dönemdeki en dikkat çekici temsilcilerinden. Türkiye’de, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiye dövme yapan iki sanatçı, bir süre önce evlenerek ABD’ye yerleşti.



ÖZEL VİZEYLE ABD’YE



Etkileyici sanatları sayesinde ABD’den özel vize ve çalışma izni alarak Los Angeles’a taşınan Ceren Karakuş-Ali Dündar çifti, şimdilerde sanatlarını Ganga Tattoo adlı dövme stüdyosunda icra ediyor.



DÜNYANIN HER YERİNDEN DÖVME YAPTIRMAYA GİDİYORLAR



Yaptıkları her dövmede farklı bir hikâye anlatan Ceren Karakuş ve Ali Dündar’ın işleri büyük beğeni topluyor. İkilinin elinden çıkan, her biri sanat eseri niteliğindeki dövmeler, dünya çapında ilgi görüyor. Dünyanın dört bir yanından dövme tutkunlarının randevu aldığı çiftin sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi var. İkiliye farklı ülkelerden de “Ülkemize gelin” şeklinde mesajlar yağıyor.