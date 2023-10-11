AB'den Elon Musk'a uyarı! Şiddet ve Dezenformasyon içeriklerini kaldır

AB Komisyonu'nun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, Elon Musk'a gönderdiği mektupla durumun ciddiyetini vurguladı. Eski adı Twitter olan ve şimdi X olarak bilinen sosyal medya platformunda şiddeti teşvik eden içeriklerin ve dezenformasyonun kaldırılması için Breton, Elon Musk'a 24 saatlik bir süre tanıdığını belirtti. Breton mektubunda, "Bu tür içeriklerin platformdan kaldırılmaması, tüm kullanıcılara karşı bir sorumsuzluktur. Uyarılarımıza rağmen gerekli adımların atılmadığını gözlemliyoruz." ifadelerine yer verdi. Bu hamle, Avrupa Birliği'nin sosyal medya platformları üzerindeki denetiminin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

AB, X Platformu Hakkında Ciddi Uyarıda Bulundu

Son zamanlarda, sosyal medya platformu X'te yayınlanan yasa dışı içerik ve yanıltıcı bilgiler, Avrupa Birliği'nin tepkisini çekti. Komisyon, bu konudaki hassasiyetini platformun sahibi Elon Musk'a iletti.

Gönderdiği mektubu halka da açıklayan AB Komisyonu'nun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, X platformunda, İsrail'e saldırıda bulunan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının faaliyetlerini destekleyen ve yayınlayan yasa dışı içerik ve yanıltıcı bilgilere dikkat çekti. Breton, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) bu tür içerikler hakkında belirli yükümlülükler getirdiğini belirtti. AB'nin bu yasa gereği, şiddet ve terör eylemlerini destekleyen içeriklerin hızla kaldırılması gerektiğine işaret eden Breton, ilgili makamların bu konudaki uyarılarını vurgulayarak, bu tür içeriklerin platformdan kaldırılmamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Dijital dünyada yanıltıcı ve gerçek dışı içeriklerin yayılmasını engelleme amacıyla harekete geçen Avrupa Birliği, X sosyal medya platformu üzerinden yayılan içerikler konusundaki endişelerini dile getirdi.

Gerçek Dışı ve Yanıltıcı İçeriklere Dikkat!

AB Komisyonu'nun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, X platformunda yayınlanan ve İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili olmayan, hatta bilgisayar oyunlarından alınan görüntülerin bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Breton bu tür yanıltıcı bilgilere platformun hızla müdahale etmesi gerektiğini vurgulayarak, platformun doğruluk ve gerçeklik ilkesine uygun hareket etmesini istedi.

Breton, X platformunun taleplere zamanında yanıt vermesini ve gereken tedbirleri almasını talep etti. Aynı zamanda, yetkililerin Europol ve diğer ilgili kolluk kuvvetleriyle irtibatta olmasını istedi.

Breton, "Bu talebimize verilecek cevabı bekliyoruz. Önümüzdeki 24 saat içerisinde gereken yanıtı beklemekteyiz. Eğer platform Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uymazsa, soruşturma açılabilir ve cezai yaptırımların uygulanabileceğini belirtmek isterim." şeklinde konuştu.