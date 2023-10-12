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A Milli Takım, Hırvatistan Deplasmanında Fırtına Gibi Esti!

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla yenerek liderliğe yükseldi. Montella'nın ilk maçı olmasına rağmen büyük bir galibiyetle tanıştı.

A Milli Takım, Hırvatistan Deplasmanında Fırtına Gibi Esti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 22:07

Grup Liderliği A Milli Takım'ın Elinde! A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu kapsamında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup ederek zirveye oturdu. Montella'nın takımın başında ilk resmi maçı olmasına rağmen, bu büyük galibiyetle Ay-Yıldızlıları Avrupa Şampiyonası'na bir adım daha yaklaştırdı.

Montella Rekorla Başladı

A Milli Takımın başına geçen İtalyan teknik direktör Vincenza Montella, ilk maçında zaferle tanıştı. Bu zaferle Montella, milli takımımızın başında ilk maçını kazanan ilk İtalyan teknik adam olarak tarihe geçti. Önceki dönemlerde görev yapmış İtalyan hocalarımız; Sandro Puppo, Leandro Remondini ve Giovanni Verglien, ilk maçta aynı başarıyı gösterememişti.

Maçta Nefes Kesen Anlar

Takımımız, maçın ilk yarısında Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak maçın uzatma dakikalarında Hırvatistan lehine verilen penaltı, VAR müdahalesi sonucunda iptal edildi. Bu kararla A Milli Takım, kritik bir galibiyetin anahtarını eline aldı.

Bu önemli galibiyetle birlikte A Milli Takım, gruptaki puanını 13’e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. A Milli Takım, bir sonraki zorlu mücadelesini Letonya ile oynayacak.

Maçın Öne Çıkan Dakikaları

A Milli Takım, Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Özellikle Barış Alper ve Kerem'in uyumu dikkat çekti. İşte maçın dikkat çeken anları:

2. Dakika: Kerem'in pasında Barış Alper, ceza sahası önünde tehlikeli bir şut çekti. Ancak kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

9. Dakika: Ay-Yıldızlı ekip, Barış Alper ve Kerem'in kombinasyonuyla bir kez daha kaleyi yokladı. Ancak bu sefer de sonuç alınamadı.

13. Dakika: Milli takım, Kerem'in şutuyla bir gol şansı daha yakaladı, fakat kaleci Livakovic bu pozisyonda da gole izin vermedi.

30. Dakika: Maçta dengeleri değiştiren an! Salih Özcan'ın mükemmel pasında Barış Alper, kaleciyi mağlup ederek topu ağlarla buluşturdu.

Sonuç olarak, A Milli Takım karşılaşmanın ilk yarısında elde ettiği 1-0'lık skorla galip gelmeyi başardı.

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