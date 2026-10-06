96 Yaşındaki Rahmi Koç'tan Golf Sahasında Tarz Rüzgarı: Renkli Kombini Göz Doldurdu!

Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç bu kez iş başarılarıyla değil, spor sahasındaki zarafetiyle magazin ve cemiyet gündeminin zirvesine yerleşti. İlerleyen yaşına rağmen dinamizmi, sağlıklı yaşam tutkusu ve her daim titizlikle seçtiği kıyafetleriyle örnek olan 96 yaşındaki iş insanı katıldığı golf etkinliğindeki renkli ve şık kombiniyle yine tüm bakışları üzerine toplayıp sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

İş Dünyasının Öncüsü Müzelerin ve Deniz Tutkusunun Mimarı

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı olan Rahmi Koç Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında silinmez izler bırakan isimlerin başında geliyor. Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un oğlu olarak dünyaya gelen ve uzun yıllar boyunca aile şirketlerinin zirvesinde bayrağı taşıyan Koç 1984 yılında devraldığı yönetim kurulu başkanlığı görevini 2003'te unutulmaz iş insanı merhum oğlu Mustafa Koç'a devretmişti.

Yalnızca iş dünyasındaki başarılarıyla değil sanayi ve ulaşım tarihine ışık tutan Rahmi M. Koç Müzesi gibi dev projeleri hayata geçirmesi, koleksiyonerliği, dünyaca ünlü deniz tutkusu ve bitmek bilmeyen seyahat merakıyla da tanınan Koç aktif yaşam tarzıyla her daim ilham veriyor.

Renkli ve Özenli Stiliyle Sosyal Medyanın Gündeminde

Yaşantısı boyunca spora verdiği önemle bilinen zinde kalmanın sırrını düzenli fiziksel aktivitelere bağlayan Rahmi Koç golf sahasından yansıyan son kareleriyle yine farkını konuşturdu. 96 yaşındaki iş insanının yeşil sahalarda tercih ettiği renkli, son derece özenli ve sportif kombini, cemiyet hayatındaki stil ikonluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Klasikleşmiş beyefendi duruşunu sportif şıklıkla harmanlayan Rahmi Koç'un bu neşeli ve dinamik halleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir hayranlıkla karşılanırken, binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı. Hayat enerjisiyle gençlere taş çıkartan iş insanı zarafetin yaşla sınırlı olmadığını bir kez daha kanıtladı.