9500 TL altı akıllı telefon modelleri hangileri? ÖTV'siz telefonlar listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile 9500 TL'ye kadar olan bilgisayar ve telefonlarda ÖTV olmayacağını belirtmesi, teknoloji meraklılarını ve özellikle öğrencileri sevindirdi. Bu açıklama sonrasında tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri 9500 TL altı hangi telefon ve bilgisayar modellerini alabilecekleri oldu.

Özellikle yerli üretim olan Vestel, General Mobile ve Casper markaları bu fiyat aralığında birçok model ile karşımıza çıkıyor. Vestel Venus Z40, General Mobile GM 20 Pro gibi telefonlar ya da Casper Nirvana C500, Monster Abra A5 V16.1 gibi bilgisayarlar bu kategoriye giriyor. Bunun yanı sıra Lenovo, HP, Acer gibi uluslararası markaların da uygun fiyatlı modelleri bulunmaktadır. Örneğin; Lenovo Ideapad 3 modeli 8.989 TL, HP Laptop 15s modeli 9.499 TL ve Acer Aspire 3 modeli ise 8.999 TL fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.

Bu kampanyadan yararlanabilmek için belirli şartları taşımanız gerekiyor. Öncelikle örgün eğitimde bir üniversitede okuyor olmalısınız. 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra üniversiteden alınmış güncel bir öğrenci belgesi sunmanız gerekmektedir. Bu kampanya kapsamında, öğrenciler sadece bir defa vergisiz telefon ya da bilgisayar satın alabilecekler.

Teknoloji dünyasında, özellikle son dönemlerde yapılan ÖTV indirimleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 9500 TL ve altındaki teknolojik cihazlar için ÖTV indirimi müjdesi geldi. Bu durum, özellikle ekonomik sıkıntılar yaşayan öğrenciler ve aileler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Vestel, General Mobile, Casper gibi yerli üreticilerin yanı sıra, Lenovo, Dell, HP ve Asus gibi uluslararası markaların bazı modelleri bu indirim kapsamına alındı. Açıklanan bu modeller, performans ve fiyat dengesi göz önünde bulundurularak belirlenmiş gibi görünüyor. Özellikle öğrenciler için dizüstü bilgisayarlar eğitim hayatlarında önemli bir yere sahip. Bu nedenle bu indirimin, eğitimde fırsat eşitliği sağlama noktasında olumlu bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

Bu kampanya, özellikle üniversite öğrencilerini hedef alıyor. Üniversite öğrencileri için bu tür bir indirim, eğitim hayatlarına katkı sağlayabilecek teknolojik cihazlara erişimde büyük bir kolaylık oluşturacak. Ancak kampanyanın detayları ve başvuru şartları hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili kurumların resmi duyurularını takip etmek gerekiyor.

ÖTV indirimli cihazların piyasaya sürülmesi, teknoloji mağazalarında da hareketlilik yaratması bekleniyor. Öğrencilerin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için ürünleri detaylı olarak araştırmaları ve ihtiyaçlarına en uygun modeli seçmeleri önem taşıyor.

ÖTV indiriminin hem teknoloji sektörüne hem de öğrencilere olumlu katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden öğrenciler için bu indirim, eğitim hayatlarına olumlu bir katkı sunabilir. Eğitimde fırsat eşitliğini artırma adına atılan bu adımın, diğer sektörlerde de benzer uygulamalarla desteklenmesi, toplumun geneline olumlu yansımalar yapabilir.