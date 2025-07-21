9 Kilo Veren Gizem Hatipoğlu Nasıl Zayıfladığını Açıkladı

Gizem Hatipoğlu, iki ayda 9 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Nişantaşı’nda görüntülenen sosyal medya fenomeni, sağlıklı beslenme ve sporla forma girdiğini açıkladı. Hatipoğlu, “Yeme düzenime dikkat ettim, sporumu aksatmadım. Gece atıştırmalarını bıraktım, porsiyon kontrolü yapıyorum,” dedi.

Zayıflama İğnesi Sorusu

Zayıflama sürecinde iğne kullanan ünlülerle ilgili sorulara da yanıt veren Gizem Hatipoğlu, “Etrafımda kullananlar var ama benim tercihim olmaz,” diyerek tamamen doğal yöntemlerle kilo verdiğini vurguladı.

Hakan Hatipoğlu: “İkinci Çocuk İstiyoruz”

‘Var mısın Yok musun’ yarışmasında tanışarak aşk yaşayan Gizem ve Hakan Hatipoğlu, 2018’de Lila adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri devam eden çift, ikinci çocuk planlarıyla ilgili de konuştu. Hakan Hatipoğlu, “İkinci çocuk tabii ki isteriz ama günümüz şartlarında maddi olarak çok kolay değil,” diyerek ekonomik koşulların planlarını zorlaştırdığını söyledi.

Sosyal Medyada İlgi Çekti

Gizem Hatipoğlu’nun kısa sürede verdiği 9 kilo ve sağlıklı yaşam önerileri, sosyal medyada ilgi gördü. Hayranları, onun motivasyon dolu açıklamalarını beğeni ve yorumlarla destekledi.