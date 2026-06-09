83'lük Çınar Müjdat Gezen Emeklilik İddialarına Noktayı Koydu!

Türk tiyatrosunun ve sinemasının asırlık çınarlarından usta sanatçı Müjdat Gezen ilerleyen yaşına rağmen sahne tutkusundan hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Rol aldığı ölümsüz eserlerle nesilleri büyüten usta isim, geleceğe dair planlarını anlatırken sanat dünyasını derinden sarsan o büyük kaybı da saygıyla andı. 83 yaşındaki Müjdat Gezen "Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Sahnede, rahmetli Volkan Konak gibi 'Allahaısmarladık' demek istiyorum" yanıtını verdi.

Harbiye Kulisinde Duygusal Anlar

Usta sanatçı kapalı gişe oynayan ve tiyatroseverlerden büyük ilgi gören efsane oyun öncesi basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı. Müjdat Gezen Yedi Kocalı Hürmüz oyunu öncesi Harbiye'de görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden 83 yaşındaki sanatçı "Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Allah izin verdikçe tiyatroya devam etmek istiyorum, sahnede rahmetli Volkan Konak gibi 'Allahaısmarladık' demek istiyorum" yanıtını verdi. Hayatını sanata adayan Gezen nefesinin yettiği son ana kadar alkışların arasında kalmak istediğini vurguladı.

Sanat Dünyasını Yasan Boğan O Geceyi Hatırlattı

Müjdat Gezen'in bu sözleri geçtiğimiz yıl müzik dünyasını yasa boğan Karadeniz müziğinin usta sesi Volkan Konak'ın ani ölümünü yeniden hafızalara getirdi. Ünlü şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Tıpkı Konak gibi hayatını adadığı sahnede dinleyicilerine ve seyircilerine son kez el sallayarak bu dünyaya veda etmenin bir sanatçı için en onurlu gidiş olduğunu belirten Müjdat Gezen bu açıklamasıyla kuliste duygusal anların yaşanmasına neden oldu.