82 Yaşındaki Nebahat Çehre’den Gençlik Formülü!

82 yaşında olmasına rağmen genç ve dinç görünümüyle dikkat çeken Nebahat Çehre güzelliğinin arkasında neler olduğunu anlattı. Yıllardır ekranlarda gördüğümüz usta oyuncunun yaşam alışkanlıkları yine merak konusu oldu. Çehre’ye göre güzel görünmenin yolu yalnızca dış görünüşe önem vermekten geçmiyor. Sağlıklı olmak, huzurlu yaşamak ve insanın kendine iyi bakması da en az bunun kadar önemli.

Güzelliğin Sırrı Sağlıklı Olmakta Saklı

Nebahat Çehre güzelliği yalnızca cilt bakımıyla ya da dış görünüşle sınırlı görmüyor. Ünlü oyuncu “Güzellik içten dışa doğru yansıyan bir şeydir” diyerek aslında yıllardır benimsediği yaşam anlayışını özetliyor. Ona göre insanın kendini iyi hissetmesi sağlığına dikkat etmesi ve hayatında huzura yer açması görünümüne de yansıyor.

82 yaşındaki oyuncunun yıllara meydan okuyan görüntüsü bu açıklamaların ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Peki Çehre günlük hayatında nelere dikkat ediyor?

Günde 15 Dakika Uyku Molası Veriyor

Nebahat Çehre’nin anlattığı alışkanlıklar arasında en çok dikkat çekenlerden biri gün içinde yaptığı kısa uyku molası. Beslenmesine özen gösterdiğini söyleyen oyuncu günlük yaşamında dinlenmeye de vakit ayırıyor. Çehre gün içinde yaklaşık 15 dakika uyuduğunu ve bu kısa molayı rutinine dahil ettiğini belirtiyor.

Elbette herkesin yaşam düzeni farklı. Ancak Çehre’nin kendine zaman ayırmayı ihmal etmemesi yoğun günlerin arasında biraz olsun dinlenmenin önemini hatırlatıyor.

Stresten Uzak Huzurlu Bir Hayat Tercih Ediyor

Ünlü oyuncunun önem verdiği konulardan biri de ruhsal huzur. Çehre stresin, gerginliğin ve gereksiz çatışmaların uzağında kalmaya çalışıyor. Daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu insanın kendisini yıpratan durumlardan uzak durmasının ne kadar değerli olduğunu da hatırlatıyor.

“İyi Dostlar İlaç Gibidir”

Nebahat Çehre için güzel bir yaşamın sırrı yalnızca beslenmek ve dinlenmek değil. Dostluklar da bu işin önemli bir parçası. “İyi dostlar ilaç gibidir” diyen oyuncu hayatında güvenebileceği insanların bulunmasına değer veriyor.

Anlaşılan o ki Çehre kendine iyi bakmanın yanında huzuru ve güzel ilişkileri de önemsiyor. Onun anlattıkları bazen iyi hissetmek için küçük alışkanlıkların ve doğru insanların ne kadar önemli olabileceğini bir kez daha gösteriyor.