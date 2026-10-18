Hülya Avşar’dan Olay Karar! Dizi Defterini Tamamen Kapattı

Hülya Avşar son dönemde rol aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinin kısa sürede ekranlara veda etmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ATV’de yayınlanan dizi 7 bölümün ardından final yapmıştı. Dizinin beklenenden erken bitmesiyle gündeme gelen Avşar televizyon projelerine artık sıcak bakmadığını açıkça dile getirdi. Ünlü oyuncunun sektörle ilgili sözleri yaşananlara karşı ne kadar tepkili olduğunu da ortaya koydu.

Aynı Yağmur Altında Dizisi Neden Bitti?

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı Aynı Yağmur Altında beklenen izlenme oranlarına ulaşamayınca 7. bölümde final yaptı.

Dizinin başrolünde yer alan Hülya Avşar için de bu kısa ekran macerası hayal kırıklığı yaratan gelişmelerden biri oldu. Ünlü oyuncu bir dizinin daha hikâyesini tamamlayamadan yayından kaldırılmasına tepki gösterdi.

“Fırsat Bile Vermiyorlar” Diyerek Sitem Etti

Dizi sektöründe yaşananlara sessiz kalmayan Avşar yapımcılar ve senaristler arasındaki sorunlara dikkat çekti. Sektörde yaşanan rekabetin zaman zaman işleri zorlaştırdığını düşünen oyuncu dizilerin izleyiciye kendini gösterecek yeterli zamanı bulamadan yayından kaldırılmasını eleştirdi.

Avşar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yapımcısından senaristinden tut bir sürü saçma sapan olaylar gerçekleşiyor. Garip bir savaş var. Herkes birbirini bitirmeye çalışıyor. Halbuki bırakın karşısına koyacağın diziyi çok kuvvetli olmasın da birine yol aç. Herkes ekmeğini kazansın.”

Dizilerin daha fazla şans bulması gerektiğini savunan Avşar projelerin bir anda sona erdirilmesinden rahatsız olduğunu da açıkça belirtti.

Hülya Avşar Yeni Rotasını Tiyatroya Çevirdi

Televizyon dizileriyle ilgili kararını net bir şekilde açıklayan Hülya Avşar “Ben öyle şeylerle uğraşamıyorum açıkçası... Ben o oyunlara gelmek istemiyorum. Dizi defterini kapattım” dedi.

Öte yandan Avşar Kanlı Nigar müzikaliyle tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Görünen o ki ünlü isim şimdilik televizyon dizilerinden uzaklaşıp sahne çalışmalarına ağırlık vermeyi tercih ediyor.