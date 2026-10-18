Soner Olgun’a Veda! Eski Eşinin Sözleri Yürekleri Dağladı

Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden müzisyen Soner Olgun düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir araya gelerek ona veda etti. Eski eşi Özlem Koldaş’ın paylaştığı duygusal mesaj ise herkesi derinden etkiledi.

Sanat Dünyası Soner Olgun’u Yalnız Bırakmadı

16 Ekim’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Soner Olgun için düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Yıllar boyunca şarkılarıyla dinleyicilerin kalbine dokunan sanatçı bu kez sevenlerinin vedasıyla anıldı.

Harbiye’deki törenin ardından Olgun’un cenazesi Teşvikiye Camisi’ne götürülecek. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla birlikte sanatçı Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Eski Eşinin Mesajı Yürekleri Dağladı

Soner Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş yaptığı paylaşımla yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi. “Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk” sözleriyle başlayan mesajında Koldaş birlikte geçirdikleri yılları ve kızları Elif’i anlattı.

Olgun’un hayatına girdiğinde 21 yaşında olduğunu bugün ise 47 yaşına geldiğini söyleyen Koldaş onunla gençliğini, güzel günlerini ve zor zamanlarını paylaştığını belirtti. Yolları ayrılsa da aralarındaki dostluğun ve bağın değerini hiç kaybetmediğini vurguladı.

Son günlerinde eski eşinin elini tuttuğunu ve acısını hafifletmek için elinden geleni yaptığını anlatan Koldaş ona daha fazla yardımcı olamamış olmanın üzüntüsünü de paylaştı. Mesajında Olgun’un anılarında ve kızları Elif’in gözlerinde yaşamaya devam edeceğini söyledi. “Sana elveda diyemiyorum Sonerciğim” sözleri ise vedanın en dokunaklı bölümlerinden biri oldu.

Törene katılan şarkıcı Kubat da Olgun’u son kez evinde ziyaret ettiğini anlattı. Kubat son vedalarının birlikte söylediği bir türküyle gerçekleştiğini belirtti.

Ardında Şarkılar ve Güzel Anılar Bıraktı

1959’da Fethiye’de doğan Soner Olgun müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programlarıyla da tanındı. “Letafet”, “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi albümlerle hafızalara kazındı. Sözleri veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunan sanatçı ardında unutulmayacak şarkılar ve güzel anılar bıraktı.