Teoman Kızıyla Ortaya Çıktı! 13 Yaşındaki Zeyno Dikkat Çekti

Teoman 13 yaşındaki kızı Zeyno ile Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü rock’çı iptal edilen konseri ve yeni programını da anlattı.

Teoman Kızıyla Ortaya Çıktı! 13 Yaşındaki Zeyno Dikkat Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-10-2026 13:23

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman kızı Zeyno ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Ayşe Kaya ile evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki kızıyla önceki gün Akmerkez’de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Baba kızın birlikte görüntülenmesi dikkat çekerken Zeyno’nun büyümüş hali de merak uyandırdı.

Teoman Kızı Zeyno ile Alışverişte Görüntülendi

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Teoman kızı Zeyno ile Akmerkez’de alışveriş turuna çıktı. Alışveriş sırasında muhabirlerle karşılaşan ünlü rock’çı ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

13 yaşına gelen Zeyno’nun büyümesi baba kızı görenlerin dikkatini çekti. Teoman’ın kızıyla birlikte vakit geçirmesi de magazin gündeminde yer buldu. Ünlü şarkıcı bir yandan ailesine zaman ayırırken diğer yandan yoğun konser programıyla müzik çalışmalarını sürdürüyor.

İptal Edilen Konser Hakkında Konuştu

Muhabirlerle sohbet eden Teoman 15 Ekim’de Harbiye Açıkhava’da gerçekleştirmeyi planladığı konserin şiddetli yağmur nedeniyle iptal edildiğini anlattı. Olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleşmeyen konserin ardından sanatçının önünde yoğun bir takvim bulunuyor.

Teoman önümüzdeki dönemde Aydın’da bir festivalde sahne alacağını da söyledi. Ünlü müzisyenin açıklamaları hayranlarını bekleyen yeni konserler hakkında da ipucu verdi.

Teoman’ın 2027 Konser Takvimi Yoğun Geçecek

Konser programına ilişkin bilgi veren Teoman aralık ayında kısa bir ara vereceklerini ocak ayında ise sahnelere yeniden döneceklerini belirtti. Ramazan döneminde de konserlere ara vermeyi planladığını söyleyen sanatçı 2027 ve sonrasının oldukça yoğun geçeceğini ifade etti.

Yurt dışında da konserler verecek olan Teoman Anadolu turnesine ayrıca önem verdiğini vurguladı. Anadolu’daki hayranlarıyla buluşmak istediğini belirten sanatçı farklı şehirlerdeki dinleyicilerini de mutlu etmeyi hedefliyor.

Görünen o ki Teoman’ı önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem yurt dışında hareketli bir konser maratonu bekliyor. Kızı Zeyno ile yaptığı alışveriş ise ünlü şarkıcının yoğun temposu arasında ailesine de zaman ayırdığını gösterdi.

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