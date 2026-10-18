Manifest’ten Wembley’de Sürpriz! “I Will Survive”ı Türkçe Söylediler

Türk kız grubu Manifest uluslararası sahnelere açılma yolunda önemli bir adım attı. Grup 16 Ekim’de Londra’daki Wembley Arena’da ilk İngiltere konserini verdi. Hem Türkçe hem İngilizce şarkılar seslendiren altı üye hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Üstelik grup Türkiye’de yaşadığı tartışmaların ardından yurt dışında sahneye çıkmanın heyecanını da taşıyordu.

Manifest’in Hedefi Dünyaya Açılmak

Süeda Uluca, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude Oktay, Hilal Yelekçi ve Esin Bahat’tan oluşan Manifest 2025’te Big5 Türkiye yarışmasıyla kuruldu. Kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan grup şimdi gözünü dünyanın en büyük sahnelerine dikmiş durumda.

Wembley konseri öncesinde konuşan Hilal Yelekçi hedeflerinin bununla sınırlı olmadığını belirterek Coachella gibi büyük festivallerde de sahne almak istediklerini söyledi.

İngilizce Şarkılarıyla da Dikkat Çektiler

Manifest Londra’da bulunduğu sırada ilk İngilizce şarkısı “TRALALA”yı da yayımladı. Şarkının klibi YouTube’un günlük müzik videosu listesinde Shakira ve Taylor Swift’in videolarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

Buna rağmen grup Türkçe şarkılardan vazgeçmeye niyetli değil. Üyeler yurt dışındaki dinleyicilerine kendi dilleriyle ulaşmak ve insanlara Türkçe şarkılar öğretmek istediklerini dile getirdi. Dua Lipa ile tanışmaları da grubun unutamadığı anlar arasında yer aldı.

Türkiye’deki Dava Süreci Gündem Olmuştu

Manifest, Türkiye’de sahne kıyafetleri ve koreografileri nedeniyle yargılanmış üyelerin aldığı hapis cezaları ertelenmişti. Yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasının ardından grup İngiltere’de sahneye çıkabildi. Yaşananlar sanat özgürlüğü ve kadınların sahnedeki görünürlüğü üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi.

Wembley’de Türkçe Şarkılar Hep Bir Ağızdan Söylendi

Konserde “Hileli” ve “TRALALA” gibi kendi şarkılarını seslendiren Manifest, Spice Girls ve One Direction gibi grupların parçalarını da repertuvarına ekledi. Gloria Gaynor’ın “I Will Survive” şarkısından bir bölümü Türkçe söylemeleri ise gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Salonda grubu destekleyen Türk hayranların coşkusu da dikkat çekti. Manifest üyeleri uluslararası başarı hedeflerinin yanında Türkiye’yi ve Türkçe müziği temsil etmeyi sürdürmek istediklerini gösterdi.