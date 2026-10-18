Emrah’la Boşanmıştı! Sibel Kirer’den Şaşırtan Evlilik İtirafı

Şarkıcı Emrah ile 2022 yılında yollarını ayıran Sibel Kirer yıllar sonra evliliği ve boşanma süreci hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye programına konuk olan Kirer ayrılık kararını kendisinin aldığını açıkça söyledi. Üstelik eski eşiyle ilgili sözleri de oldukça samimiydi. İki çocuk sahibi olan Kirer evlilikleri sona erse de Emrah’la aralarındaki bağın tamamen kopmadığını anlattı.

“Severek Ayrıldık, Kararı Ben Aldım”

Emrah ile 2014 yılında evlenen Sibel Kirer sekiz yıl süren evliliklerinin neden sona erdiğine dair konuştu. İlişkilerde zamanla yorgunluk yaşanabileceğini söyleyen Kirer kendi evliliklerinde de benzer bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Kirer ayrılık kararını kendisinin aldığını vurgulayarak “Severek ayrıldık ve ayrılmayı ben istedim. İlişkilerde ve evliliklerde zamanla yorulma olabiliyor biz de biraz yorulduk” ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle ayrılığın arkasında tek bir nedenden çok zaman içinde yaşanan yıpranmanın etkili olduğuna işaret etti.

Çocukları İçin Bir Araya Gelmeye Devam Ediyorlar

Boşanmanın ardından iletişimlerini sürdüren eski eşler çocukları söz konusu olduğunda birlikte hareket etmeye özen gösteriyor. Sibel Kirer çocuklarının doğumuyla birlikte hayatlarının merkezine onların yerleştiğini bu yoğunluğun eşler arasındaki ilişkiyi etkilemiş olabileceğini anlattı.

Kirer’in açıklamasına göre eski eşler boşandıktan sonra da birlikte yemek yiyebiliyor tatile çıkabiliyor ve çocuklarıyla ortak anılar biriktirebiliyor. Yani evlilikleri bitmiş olsa da anne ve baba olarak sorumluluklarını sürdürmeye devam ediyorlar.

“Yeniden Evlensem Yine Emrah’ı Seçerdim”

Sibel Kirer’in açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri de eski eşine duyduğu saygı oldu. Kendisine geçmişe dönse Emrah’la yeniden evlenip evlenmeyeceği sorulduğunda olumlu yanıt veren Kirer çocuklarının babasını doğru seçtiğini düşündüğünü söyledi.

Kirer’in bu sözleri ayrılık sonrasında da eski eşine karşı olumlu duygular beslediğini gösterdi. Görünen o ki ikili evliliklerini geride bırakmış olsa da çocukları için sağlıklı bir ilişki sürdürmeye önem veriyor.