Kızılcık Şerbeti Fırtınası Geri Döndü! Faruk Turgut’tan Gönderme

Son haftalarda reytingleriyle beklenen çıkışı yapamayan Kızılcık Şerbeti yüzleri güldürdü! Show TV’nin sevilen dizisi yeni senaryo ekibiyle ekrana gelen ilk bölümünde üç reyting kategorisinde de yükseliş yakaladı. Özellikle AB grubunda sezonun en yüksek sonucuna ulaşması dikkat çekti. Bu gelişmenin ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut’tan da gecikmeyen bir paylaşım geldi. Turgut’un sözleri dizinin hayranları arasında merak uyandırdı.

Faruk Turgut’tan Dikkat Çeken Paylaşım

Kızılcık Şerbeti’nin 16 Ekim Cuma akşamı yayımlanan 143. bölümü izlenme oranlarındaki yükselişle gündeme geldi. Sonuçlardan memnun kalan yapımcı Faruk Turgut X hesabından yaptığı paylaşımda mutluluğunu dile getirdi.

Turgut “Yeni gelmedik, geri geldik. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı. Paylaşımına nazar boncuğu ve alkış emojileri de ekleyen yapımcının bu sözleri dizinin yeniden çıkış yakaladığına yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

Kızılcık Şerbeti Üç Kategoride de Yükseldi

Dizinin reyting sonuçlarına bakıldığında yükseliş oldukça net görülüyor. Bir önceki hafta Total’de 4,73, AB’de 5,26 ve ABC1’de 5,55 reyting alan yapım 143. bölümde bu rakamları geride bıraktı.

Yeni bölüm Total’de 6,07, AB’de 7,06 ve ABC1’de 6,66 reytinge ulaştı. Böylece dizi üç kategoride de günün ikincisi oldu. En dikkat çekici artış ise AB grubunda yaşandı.

Yeni Senaryo Ekibinin İlk Bölümü İlgi Gördü

Bu yükselişin dikkat çeken bir başka yanı da senaryo ekibindeki değişikliğin ardından gelmesi. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün ayrılmasıyla birlikte dizinin senaryosunu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler devraldı.

Yeni ekibin hazırladığı ilk bölüm AB grubunda 7,06 reyting alarak dizinin beşinci sezonundaki en yüksek sonucuna ulaştı.

Şimdi gözler gelecek haftalarda! Kızılcık Şerbeti bu yükselişi sürdürebilecek mi yoksa reytinglerde yeniden bir düşüş mü yaşayacak? Dizinin takipçileri yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.