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78 yaşındaki Zerrin Sümer, 22 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle gizlice evlendi!

Türk tiyatrosu ve sinemasının deneyimli oyuncusu Zerrin Sümer, aşk hayatıyla ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Bir televizyon programına katılan Sümer, 22 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisiyle gizlice evlendiğini açıkladı.

78 yaşındaki Zerrin Sümer, 22 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle gizlice evlendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2023 10:03

Türk tiyatrosu ve sinemasının deneyimli oyuncusu Zerrin Sümer, aşk hayatıyla ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Bir televizyon programına katılan Sümer, 22 yıldır aynı kişiyle birlikte yaşadığını ve bu sevgilisiyle gizlice evlendiğini açıkladı.

Sümer, "Yaklaşık 7-8 ay önce evlendim. Kimse bilmiyordu çünkü ben bu tür şeyleri paylaşmam. Yıllar önce İstanbul'da bir gece ciddi şekilde hasta oldum ve telefona bile gidemedim. O dönem telefonlar yaygın değildi ve tek başımaydım. Kendi kendime, 'Birini hayatıma almalıyım' dedim. Oğlum, 'Evet anne, birini hayatına al, ama evlenme. Nikah kıyma, kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol' dedi. Sonra, gerçekten birini hayatıma almak istedim. O gece telefona dahi gidememem beni çok etkiledi, çünkü kimseye yardım etme şansım yoktu. Korktum biraz. Ardından 1-2 yıl geçti ve şimdiki eşimle tanıştık. Yıllar sonra ilk kez birine gerçekten aşık oldum. Benimle ilgilenilmesi hoşuma gitti," dedi.

Sümer, evlilik teklifini eşinin yaptığını ve kendisinin olumlu yanıt verdiğini de paylaştı. İkinci eşi Günay Tuncel ile boşanmalarının nedeninin eşinin başka birine aşık olması olduğunu belirten usta oyuncu, eşinin boşanma fikrini başta kabul etmek istemediğini ve boşanma dilekçesini ancak 9 ay sonra verdiğini açıkladı.

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