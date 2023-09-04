7500 TL Destek Taze Çıktı! Erdoğan İmzayı Çaktı! Kış Gelmeden IBAN'ı Bildiren Alacak

Kış ayına girmemize sayılı günler kaldı. Bu kapsamda her sene ihtiyaç sahibi bireye ödenen kış desteği hakkında gelişmeler de yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını attığı kış yardımı ile alakalı gelişmeler mevcut. Resmi Gazete'de yayınlanan detaylar ise şu şekilde: İhtiyaç sahibi hanelere her sene düzenli olarak yapılan kış yardımı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklama yapıldı. Geçtiğimiz sene resmi gazetede aniden Erdoğan'ın imzası ile onay alan kış yardımı Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi bireylere ödenecek. Başvurularının açıldığı öğrenilen kış yardımı ile alakalı kış yardımı başvuru şartları neler? kış yardımı başvurusu nereye yapılıyor? kış yardımı başvuruları ne zaman yapılacak? işte başvuru şartları ve detayları sizlerle...

KIŞ YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Kış yardımı hanede yakıt olarak kullanılan malzemeye göre değişim göstermekte. Isınmak için soba kullanan haneleri kömür yardımı yapılırken, elektrik ve doğalgaz yardımı için de farklı kriterler bulunmakta. Devletin sunduğu kış yardımı desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile birlikte vatandaşa yapılmakta. Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının aracılığı ile başvurusu yapılan kömür yardımı için tek başvuru şartı haneye giren gelir olarak belirlenmektedir.

KÖMÜR YARDIMI YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirlediği hanelere kömür yardımı yapılacak. Yaşanılan bölgenin iklim şartlarına göre hizmet değerlendirmesi yapılacak olup ödemeler bu şekilde belirlenecek. Hanesinde doğalgaz ya da elektrikle ısınan vatandaşa özel sunulan elektrik faturası ve doğalgaz yardımı desteği kapsamında Bir sene boyunca 7500 TL ödeme yapılacağı söyleniyor. PTT şubelerine fatura ve kimlik kartı ile birlikte başvurarak kış desteğinden faydalanabilirsiniz. Peki 7.500 TL kış desteğine nasıl başvurulur? 7.500 TL kış desteği için hangi şartlar aranmaktadır? Ödemeler ne zaman yapılacak? işte detaylar

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK YARDIMI

Devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile kışın hanesine ısıtmakta zorlanan bireye imdadına yetişecek. Bu kışta dar gelirler ve ihtiyaç sahibi bireye yakıt yardıma yapılacak. Bu kapsamda T.C kimlik numarası ve şifre ile birlikte e-devlet'e giriş yapan ve akabinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden başvurusunu tamamlayan hanelere, kabul edilmesi akabinde 7.500 TL kış desteği ödemesi sağlanacak.

KIŞ YARDIMI ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

T.C kimlik numarası ile yapılan başvuruların kabul edilmesi sonrasında doğalgaz yardımı ve elektrik faturası yardımı için PTT şubelerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız ile birlikte giderek aylık ödemenizi çekebileceksiniz. Her sene ekim kasım ayı gibi başlayan yardım ödemeleri, mayıs ayına kadar devam etmekte . Siz de kış mevsimine girmeye hazırlandığımız Şu günlerde kış desteğinden faydalanmak için geç kalmamamız gerekiyor